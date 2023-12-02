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В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке - РИА Новости, 02.12.2023
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18:00 02.12.2023
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В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке
В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке - РИА Новости, 02.12.2023
В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке
Вооруженный ножом гражданин Украины в ответ на просьбу предъявить билет устроил дебош в прибывшей в аэропорт Дрездена электричке, забаррикадировавшегося в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T18:00
2023-12-02T18:00
украина
дрезден
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженный ножом гражданин Украины в ответ на просьбу предъявить билет устроил дебош в прибывшей в аэропорт Дрездена электричке, забаррикадировавшегося в туалете дебошира задержал спецназ, сообщает издание Bild. "Речь идет о 47-летнем украинце. Он добрался до аэропорта Дрездена на электричке, но не смог предъявить действительный проездной билет. Сотрудник вокзала обратился к полиции за помощью, после чего ситуация обострилась", - пишет Bild. Мужчина вел себя агрессивно, он оттолкнул прибывшего полицейского, правоохранителям пришлось применить перцовый баллончик, сообщает издание. В ответ на это дебошир порезал ножом несколько сидений поезда и разбил стеклянную панель огнетушителем, после чего забаррикадировался в туалете. Полиции пришлось вызвать спецназ. Сотрудники службы взломали дверь туалета, мужчину задержали. В отношении украинца ведутся следственные мероприятия, он обвиняется в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, незаконном проникновении на территорию, угрозах и нанесении ущерба имуществу, сообщается в публикации.
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украина, дрезден, в мире, германия
Украина, Дрезден, В мире, Германия
В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке

Bild: гражданин Украины порезал ножом сидения и разбил стекло в электричке в ФРГ

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженный ножом гражданин Украины в ответ на просьбу предъявить билет устроил дебош в прибывшей в аэропорт Дрездена электричке, забаррикадировавшегося в туалете дебошира задержал спецназ, сообщает издание Bild.
«
"Речь идет о 47-летнем украинце. Он добрался до аэропорта Дрездена на электричке, но не смог предъявить действительный проездной билет. Сотрудник вокзала обратился к полиции за помощью, после чего ситуация обострилась", - пишет Bild.
Мужчина вел себя агрессивно, он оттолкнул прибывшего полицейского, правоохранителям пришлось применить перцовый баллончик, сообщает издание. В ответ на это дебошир порезал ножом несколько сидений поезда и разбил стеклянную панель огнетушителем, после чего забаррикадировался в туалете.
Полиции пришлось вызвать спецназ. Сотрудники службы взломали дверь туалета, мужчину задержали.
В отношении украинца ведутся следственные мероприятия, он обвиняется в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, незаконном проникновении на территорию, угрозах и нанесении ущерба имуществу, сообщается в публикации.
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