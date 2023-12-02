https://ria.ru/20231202/germaniya-1913362770.html

В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке

В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке - РИА Новости, 02.12.2023

В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке

Вооруженный ножом гражданин Украины в ответ на просьбу предъявить билет устроил дебош в прибывшей в аэропорт Дрездена электричке, забаррикадировавшегося в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T18:00

2023-12-02T18:00

2023-12-02T18:00

украина

дрезден

в мире

германия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженный ножом гражданин Украины в ответ на просьбу предъявить билет устроил дебош в прибывшей в аэропорт Дрездена электричке, забаррикадировавшегося в туалете дебошира задержал спецназ, сообщает издание Bild. "Речь идет о 47-летнем украинце. Он добрался до аэропорта Дрездена на электричке, но не смог предъявить действительный проездной билет. Сотрудник вокзала обратился к полиции за помощью, после чего ситуация обострилась", - пишет Bild. Мужчина вел себя агрессивно, он оттолкнул прибывшего полицейского, правоохранителям пришлось применить перцовый баллончик, сообщает издание. В ответ на это дебошир порезал ножом несколько сидений поезда и разбил стеклянную панель огнетушителем, после чего забаррикадировался в туалете. Полиции пришлось вызвать спецназ. Сотрудники службы взломали дверь туалета, мужчину задержали. В отношении украинца ведутся следственные мероприятия, он обвиняется в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, незаконном проникновении на территорию, угрозах и нанесении ущерба имуществу, сообщается в публикации.

https://ria.ru/20230620/bezhenka-1879263989.html

украина

дрезден

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, дрезден, в мире, германия