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В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке
В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке - РИА Новости, 02.12.2023
В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке
Вооруженный ножом гражданин Украины в ответ на просьбу предъявить билет устроил дебош в прибывшей в аэропорт Дрездена электричке, забаррикадировавшегося в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T18:00
2023-12-02T18:00
2023-12-02T18:00
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженный ножом гражданин Украины в ответ на просьбу предъявить билет устроил дебош в прибывшей в аэропорт Дрездена электричке, забаррикадировавшегося в туалете дебошира задержал спецназ, сообщает издание Bild. "Речь идет о 47-летнем украинце. Он добрался до аэропорта Дрездена на электричке, но не смог предъявить действительный проездной билет. Сотрудник вокзала обратился к полиции за помощью, после чего ситуация обострилась", - пишет Bild. Мужчина вел себя агрессивно, он оттолкнул прибывшего полицейского, правоохранителям пришлось применить перцовый баллончик, сообщает издание. В ответ на это дебошир порезал ножом несколько сидений поезда и разбил стеклянную панель огнетушителем, после чего забаррикадировался в туалете. Полиции пришлось вызвать спецназ. Сотрудники службы взломали дверь туалета, мужчину задержали. В отношении украинца ведутся следственные мероприятия, он обвиняется в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, незаконном проникновении на территорию, угрозах и нанесении ущерба имуществу, сообщается в публикации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дрезден, в мире, германия
Украина, Дрезден, В мире, Германия
В Германии украинец с ножом устроил дебош в электричке
Bild: гражданин Украины порезал ножом сидения и разбил стекло в электричке в ФРГ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Вооруженный ножом гражданин Украины в ответ на просьбу предъявить билет устроил дебош в прибывшей в аэропорт Дрездена электричке, забаррикадировавшегося в туалете дебошира задержал спецназ, сообщает издание Bild
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"Речь идет о 47-летнем украинце. Он добрался до аэропорта Дрездена на электричке, но не смог предъявить действительный проездной билет. Сотрудник вокзала обратился к полиции за помощью, после чего ситуация обострилась", - пишет Bild.
Мужчина вел себя агрессивно, он оттолкнул прибывшего полицейского, правоохранителям пришлось применить перцовый баллончик, сообщает издание. В ответ на это дебошир порезал ножом несколько сидений поезда и разбил стеклянную панель огнетушителем, после чего забаррикадировался в туалете.
Полиции пришлось вызвать спецназ. Сотрудники службы взломали дверь туалета, мужчину задержали.
В отношении украинца ведутся следственные мероприятия, он обвиняется в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, незаконном проникновении на территорию, угрозах и нанесении ущерба имуществу, сообщается в публикации.
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