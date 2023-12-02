https://ria.ru/20231202/gaza-1913377538.html

В США заявили, что работают над возобновлением гумпаузы в секторе Газа

В США заявили, что работают над возобновлением гумпаузы в секторе Газа - РИА Новости, 02.12.2023

В США заявили, что работают над возобновлением гумпаузы в секторе Газа

США продолжают прилагать усилия, в том числе координируя усилия с Катаром, для возобновления гуманитарной паузы в секторе Газа в целях вызволения новых... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:15

2023-12-02T20:15

2023-12-02T20:15

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

камала харрис

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США продолжают прилагать усилия, в том числе координируя усилия с Катаром, для возобновления гуманитарной паузы в секторе Газа в целях вызволения новых заложников, заявила в субботу вице-президент США Камала Харрис. "Мы продолжаем работать над поддержкой усилий, целью которых является возобновление паузы в боевых действиях, которая позволит нам освободить большее число заложников и направить дополнительную помощь", - сказала Харрис в ходе пресс-конференции в Дубае, где проходит всемирный климатический форум под эгидой ООН. Трансляцию вел Белый дом. Вице-президент США подтвердила, что во время пребывания в Дубае провела переговоры с руководством Катара по данной тематике, однако отказалась раскрыть детали состоявшихся дискуссий. Харрис также высказалась в поддержку усиления сил безопасности в Палестине, чтобы позволить им в перспективе взять на себя ответственность за обеспечение порядка в секторе Газа. При этом вице-президент США подчеркнула, что Вашингтон не видит возможности возврата движения ХАМАС к власти по завершении палестино-израильского конфликта. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, камала харрис, сша, в мире