Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что работают над возобновлением гумпаузы в секторе Газа - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/gaza-1913377538.html
В США заявили, что работают над возобновлением гумпаузы в секторе Газа
В США заявили, что работают над возобновлением гумпаузы в секторе Газа - РИА Новости, 02.12.2023
В США заявили, что работают над возобновлением гумпаузы в секторе Газа
США продолжают прилагать усилия, в том числе координируя усилия с Катаром, для возобновления гуманитарной паузы в секторе Газа в целях вызволения новых... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:15
2023-12-02T20:15
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
камала харрис
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075596_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15ceab5d6d061e3168864e6d88683fc9.jpg
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США продолжают прилагать усилия, в том числе координируя усилия с Катаром, для возобновления гуманитарной паузы в секторе Газа в целях вызволения новых заложников, заявила в субботу вице-президент США Камала Харрис. "Мы продолжаем работать над поддержкой усилий, целью которых является возобновление паузы в боевых действиях, которая позволит нам освободить большее число заложников и направить дополнительную помощь", - сказала Харрис в ходе пресс-конференции в Дубае, где проходит всемирный климатический форум под эгидой ООН. Трансляцию вел Белый дом. Вице-президент США подтвердила, что во время пребывания в Дубае провела переговоры с руководством Катара по данной тематике, однако отказалась раскрыть детали состоявшихся дискуссий. Харрис также высказалась в поддержку усиления сил безопасности в Палестине, чтобы позволить им в перспективе взять на себя ответственность за обеспечение порядка в секторе Газа. При этом вице-президент США подчеркнула, что Вашингтон не видит возможности возврата движения ХАМАС к власти по завершении палестино-израильского конфликта. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075596_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_87e13925b3b361ff4a64446244b3853e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, камала харрис, сша, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Камала Харрис, США, В мире
В США заявили, что работают над возобновлением гумпаузы в секторе Газа

Харрис: США работают над возобновлением паузы в Газе для вызволения заложников

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США продолжают прилагать усилия, в том числе координируя усилия с Катаром, для возобновления гуманитарной паузы в секторе Газа в целях вызволения новых заложников, заявила в субботу вице-президент США Камала Харрис.
"Мы продолжаем работать над поддержкой усилий, целью которых является возобновление паузы в боевых действиях, которая позволит нам освободить большее число заложников и направить дополнительную помощь", - сказала Харрис в ходе пресс-конференции в Дубае, где проходит всемирный климатический форум под эгидой ООН. Трансляцию вел Белый дом.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Вице-президент США подтвердила, что во время пребывания в Дубае провела переговоры с руководством Катара по данной тематике, однако отказалась раскрыть детали состоявшихся дискуссий.
Харрис также высказалась в поддержку усиления сил безопасности в Палестине, чтобы позволить им в перспективе взять на себя ответственность за обеспечение порядка в секторе Газа. При этом вице-президент США подчеркнула, что Вашингтон не видит возможности возврата движения ХАМАС к власти по завершении палестино-израильского конфликта.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
США боятся перемирия в Газе
23 ноября, 08:00
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСКамала ХаррисСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала