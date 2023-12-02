https://ria.ru/20231202/gaza-1913372896.html
Минобороны Израиля заявило, что расширяет зону военных действий в Газе
Минобороны Израиля заявило, что расширяет зону военных действий в Газе - РИА Новости, 02.12.2023
Минобороны Израиля заявило, что расширяет зону военных действий в Газе
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала действовать в областях сектора Газа, в которых раньше не проводились... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:36
2023-12-02T19:36
2023-12-02T19:36
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала действовать в областях сектора Газа, в которых раньше не проводились военные действия, для борьбы с палестинским движением ХАМАС, передает газета Times of Israel. "В последние два дня мы... работаем в тех областях, где мы не работали в прошлом месяце, и число таких областей будет увеличиваться. Эта деятельность охватит все области, которые необходимо охватить", - цитирует издание заявление Галанта, сделанное во время встречи с израильскими военными возле границы с сектором Газа. По данным газеты, министр обороны подчеркнул, что армия Израиля стремится к "полной ликвидации" ХАМАС. "Ожидается, что ЦАХАЛ расширит зону наземных операций на юге сектора Газа", - отметило издание со ссылкой на Галанта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, восточный иерусалим, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, Восточный Иерусалим, В мире
Минобороны Израиля заявило, что расширяет зону военных действий в Газе
Министр обороны Израиля: ЦАХАЛ расширяет зону военных действий в секторе Газа
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала действовать в областях сектора Газа, в которых раньше не проводились военные действия, для борьбы с палестинским движением ХАМАС, передает газета
Times of Israel.
"В последние два дня мы... работаем в тех областях, где мы не работали в прошлом месяце, и число таких областей будет увеличиваться. Эта деятельность охватит все области, которые необходимо охватить", - цитирует издание заявление Галанта, сделанное во время встречи с израильскими военными возле границы с сектором Газа.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
По данным газеты, министр обороны подчеркнул, что армия Израиля стремится к "полной ликвидации" ХАМАС.
"Ожидается, что ЦАХАЛ расширит зону наземных операций на юге сектора Газа", - отметило издание со ссылкой на Галанта.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
США боятся перемирия в Газе
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.