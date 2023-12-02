https://ria.ru/20231202/gaza-1913339249.html

СМИ: из Египта в Газу въехали более 50 грузовиков с помощью и топливом

СМИ: из Египта в Газу въехали более 50 грузовиков с помощью и топливом - РИА Новости, 02.12.2023

СМИ: из Египта в Газу въехали более 50 грузовиков с помощью и топливом

Более 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:29

2023-12-02T14:29

2023-12-02T14:29

в мире

египет

израиль

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

красный полумесяц

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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Более 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera News. Палестинское общество Красного Полумесяца ранее сообщило, что Израиль запретил проход гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на границе анклава с Египтом до дальнейшего распоряжения. "Пятьдесят грузовиков с помощью проехали через "Рафах" в сектор Газа", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал также пишет, что в Газу въехали два грузовика с топливом. По информации телеканала, в субботу Египет принял на лечение троих пациентов с хроническими заболеваниями из палестинского анклава. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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в мире, египет, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный полумесяц