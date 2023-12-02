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СМИ: из Египта в Газу въехали более 50 грузовиков с помощью и топливом - РИА Новости, 02.12.2023
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14:29 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/gaza-1913339249.html
СМИ: из Египта в Газу въехали более 50 грузовиков с помощью и топливом
СМИ: из Египта в Газу въехали более 50 грузовиков с помощью и топливом - РИА Новости, 02.12.2023
СМИ: из Египта в Газу въехали более 50 грузовиков с помощью и топливом
Более 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:29
2023-12-02T14:29
в мире
египет
израиль
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
красный полумесяц
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Более 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera News. Палестинское общество Красного Полумесяца ранее сообщило, что Израиль запретил проход гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на границе анклава с Египтом до дальнейшего распоряжения. "Пятьдесят грузовиков с помощью проехали через "Рафах" в сектор Газа", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал также пишет, что в Газу въехали два грузовика с топливом. По информации телеканала, в субботу Египет принял на лечение троих пациентов с хроническими заболеваниями из палестинского анклава. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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в мире, египет, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный полумесяц
В мире, Египет, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красный полумесяц
СМИ: из Египта в Газу въехали более 50 грузовиков с помощью и топливом

Al Qahera News: из Египта в Газу въехали более 50 фур с помощью и топливом

© @abdallah_alattari999Автоцистерна с топливом въезжает в сектор Газа
Автоцистерна с топливом въезжает в сектор Газа
© @abdallah_alattari999
Автоцистерна с топливом въезжает в сектор Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 2 дек - РИА Новости. Более 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera News.
Палестинское общество Красного Полумесяца ранее сообщило, что Израиль запретил проход гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на границе анклава с Египтом до дальнейшего распоряжения.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
"Пятьдесят грузовиков с помощью проехали через "Рафах" в сектор Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал также пишет, что в Газу въехали два грузовика с топливом. По информации телеканала, в субботу Египет принял на лечение троих пациентов с хроническими заболеваниями из палестинского анклава.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
США боятся перемирия в Газе
23 ноября, 08:00
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
 
В миреЕгипетИзраильКатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКрасный полумесяц
 
 
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