СМИ: из Египта в Газу въехали более 50 грузовиков с помощью и топливом
Al Qahera News: из Египта в Газу въехали более 50 фур с помощью и топливом
© @abdallah_alattari999Автоцистерна с топливом въезжает в сектор Газа
© @abdallah_alattari999
Автоцистерна с топливом въезжает в сектор Газа
КАИР, 2 дек - РИА Новости. Более 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera News.
Палестинское общество Красного Полумесяца ранее сообщило, что Израиль запретил проход гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах" на границе анклава с Египтом до дальнейшего распоряжения.
"Пятьдесят грузовиков с помощью проехали через "Рафах" в сектор Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал также пишет, что в Газу въехали два грузовика с топливом. По информации телеканала, в субботу Египет принял на лечение троих пациентов с хроническими заболеваниями из палестинского анклава.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.