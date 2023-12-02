https://ria.ru/20231202/gaz-1913359300.html
В Китае заявили о рекордных поставках российского газа
В Китае заявили о рекордных поставках российского газа - РИА Новости, 02.12.2023
В Китае заявили о рекордных поставках российского газа
С начала года по восточному маршруту газопровода Китай-Россия в КНР было поставлено более 20 миллиардов кубометров газа, что является рекордным показателем,... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:23
2023-12-02T17:23
2023-12-02T17:23
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ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. С начала года по восточному маршруту газопровода Китай-Россия в КНР было поставлено более 20 миллиардов кубометров газа, что является рекордным показателем, пишет в субботу издание China Daily со ссылкой на Китайскую национальную трубопроводную корпорацию (PipeChina). "С начала года по трубопроводу было транспортировано более 20 миллиардов кубических метров природного газа, что является рекордным показателем", - пишет газета со ссылкой на PipeChina. Отмечается, что с момента ввода газопровода в эксплуатацию четыре года назад было транспортировано более 50 миллиардов кубических метров природного газа. "Пропускная способность газопровода постепенно увеличивалась с момента начала эксплуатации. Ожидается, что в 2024 году пропускная мощность еще больше увеличится, что значительно увеличит возможности поставок природного газа (в Китай)", - говорится в сообщении. "Газпром" сейчас поставляет трубопроводный газ в Китай по восточному маршруту - газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году выросли до 10,4 миллиарда, а выход на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован к 2025 году. В декабре прошлого года агентство Синьхуа со ссылкой на ответственную за проект компанию PipeChina сообщало, что Китай довел на своей территории продолжение газовой магистрали "Сила Сибири" для поставок российского газа до Шанхая, расположенного на восточном побережье страны. В PipeChina отмечали, что восточная ветка газопровода Китай - Россия на территории КНР начинается от пограничного города Хэйхэ и теперь заканчивается в Шанхае, общая протяженность ветки на территории Китая составляет 5 111 километр.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, газпром, сила сибири — 2, шанхай, россия
Экономика, Китай, Газпром, Сила Сибири — 2, Шанхай, Россия
В Китае заявили о рекордных поставках российского газа
PipeChina: поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили 20 млрд кубов
ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости.
С начала года по восточному маршруту газопровода Китай-Россия в КНР было поставлено более 20 миллиардов кубометров газа, что является рекордным показателем, пишет в субботу издание China Daily
со ссылкой на Китайскую национальную трубопроводную корпорацию (PipeChina).
«
"С начала года по трубопроводу было транспортировано более 20 миллиардов кубических метров природного газа, что является рекордным показателем", - пишет газета со ссылкой на PipeChina.
Отмечается, что с момента ввода газопровода в эксплуатацию четыре года назад было транспортировано более 50 миллиардов кубических метров природного газа.
"Пропускная способность газопровода постепенно увеличивалась с момента начала эксплуатации. Ожидается, что в 2024 году пропускная мощность еще больше увеличится, что значительно увеличит возможности поставок природного газа (в Китай)", - говорится в сообщении.
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"Газпром" сейчас поставляет трубопроводный газ в Китай по восточному маршруту - газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году выросли до 10,4 миллиарда, а выход на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован к 2025 году.
В декабре прошлого года агентство Синьхуа со ссылкой на ответственную за проект компанию PipeChina сообщало, что Китай довел на своей территории продолжение газовой магистрали "Сила Сибири" для поставок российского газа до Шанхая, расположенного на восточном побережье страны.
В PipeChina отмечали, что восточная ветка газопровода Китай - Россия на территории КНР начинается от пограничного города Хэйхэ и теперь заканчивается в Шанхае, общая протяженность ветки на территории Китая составляет 5 111 километр.
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