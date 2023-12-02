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Из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян - РИА Новости, 02.12.2023
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18:32 02.12.2023 (обновлено: 21:16 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/evakuatsiya-1913366331.html
Из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян
Из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян - РИА Новости, 02.12.2023
Из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян
Из сектора Газа возобновилась эвакуация россиян и их родственников — палестинцев, сообщили в российском представительстве при Палестинской национальной... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T18:32
2023-12-02T21:16
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
хамас
палестинская национальная администрация
израиль
каир (город)
мария захарова
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Из сектора Газа возобновилась эвакуация россиян и их родственников — палестинцев, сообщили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации. "Второго декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников — палестинцев. Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий", —говорится в заявлении.Как отметили в дипмиссии, эвакуация осложняется ударами израильской армии по анклаву и его южным районам вблизи КПП "Рафах"."Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации российских граждан и членов их семей из зоны конфликта", — подчеркнули в представительстве.На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули территорию анклава. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации израильских властей, в плену у ХАМАС остаются еще 137 человек — 126 израильтян и 11 иностранцев.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, палестинская национальная администрация, израиль, каир (город), мария захарова
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, Израиль, Каир (город), Мария Захарова
Из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян

В секторе Газа возобновили эвакуацию россиян и близких родственников-палестинцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Из сектора Газа возобновилась эвакуация россиян и их родственников — палестинцев, сообщили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации.
"Второго декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников — палестинцев. Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий", —говорится в заявлении.
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Как отметили в дипмиссии, эвакуация осложняется ударами израильской армии по анклаву и его южным районам вблизи КПП "Рафах".
"Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации российских граждан и членов их семей из зоны конфликта", — подчеркнули в представительстве.
На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули территорию анклава. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.
В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.
За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации израильских властей, в плену у ХАМАС остаются еще 137 человек — 126 израильтян и 11 иностранцев.
 
РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреХАМАСПалестинская национальная администрацияИзраильКаир (город)Мария Захарова
 
 
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