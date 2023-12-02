Из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян
В секторе Газа возобновили эвакуацию россиян и близких родственников-палестинцев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Из сектора Газа возобновилась эвакуация россиян и их родственников — палестинцев, сообщили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации.
"Второго декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников — палестинцев. Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий", —говорится в заявлении.
Как отметили в дипмиссии, эвакуация осложняется ударами израильской армии по анклаву и его южным районам вблизи КПП "Рафах".
"Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации российских граждан и членов их семей из зоны конфликта", — подчеркнули в представительстве.
На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули территорию анклава. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.
В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.
За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации израильских властей, в плену у ХАМАС остаются еще 137 человек — 126 израильтян и 11 иностранцев.