https://ria.ru/20231202/evakuatsiya-1913366331.html

Из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян

Из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян - РИА Новости, 02.12.2023

Из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян

Из сектора Газа возобновилась эвакуация россиян и их родственников — палестинцев, сообщили в российском представительстве при Палестинской национальной... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T18:32

2023-12-02T18:32

2023-12-02T21:16

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

хамас

палестинская национальная администрация

израиль

каир (город)

мария захарова

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Из сектора Газа возобновилась эвакуация россиян и их родственников — палестинцев, сообщили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации. "Второго декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников — палестинцев. Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий", —говорится в заявлении.Как отметили в дипмиссии, эвакуация осложняется ударами израильской армии по анклаву и его южным районам вблизи КПП "Рафах"."Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации российских граждан и членов их семей из зоны конфликта", — подчеркнули в представительстве.На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули территорию анклава. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации израильских властей, в плену у ХАМАС остаются еще 137 человек — 126 израильтян и 11 иностранцев.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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израиль

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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, палестинская национальная администрация, израиль, каир (город), мария захарова