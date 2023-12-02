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В Саратове раскрыли детали ДТП с маршруткой - РИА Новости, 02.12.2023
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20:37 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/dtp-1913380958.html
В Саратове раскрыли детали ДТП с маршруткой
В Саратове раскрыли детали ДТП с маршруткой - РИА Новости, 02.12.2023
В Саратове раскрыли детали ДТП с маршруткой
Десять человек осмотрены после столкновения грузовика и маршрутки в Саратове, тяжелых пострадавших нет, сообщил начальник управления обеспечения безопасности... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:37
2023-12-02T20:37
происшествия
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Десять человек осмотрены после столкновения грузовика и маршрутки в Саратове, тяжелых пострадавших нет, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. По данным Госавтоинспекции в Саратове, авария произошла в 19.00 мск на пересечении улиц Шехурдина - Бульварная в Саратове. Количество пострадавших пассажиров общественного транспорта уточняется. "В данный момент на месте работают все необходимые оперативные службы - скорая помощь, центр медицины катастроф, служба спасения и ГИБДД. Осмотрены 10 человек. По предварительным данным, тяжелых пострадавших нет", - написал Юрин. По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина оказание медпомощи пассажирам взято под особый контроль.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, саратов, роман бусаргин, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
В Саратове раскрыли детали ДТП с маршруткой

Юрин: десять человек осмотрели после ДТП с маршруткой в Саратове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Десять человек осмотрены после столкновения грузовика и маршрутки в Саратове, тяжелых пострадавших нет, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
По данным Госавтоинспекции в Саратове, авария произошла в 19.00 мск на пересечении улиц Шехурдина - Бульварная в Саратове. Количество пострадавших пассажиров общественного транспорта уточняется.
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"В данный момент на месте работают все необходимые оперативные службы - скорая помощь, центр медицины катастроф, служба спасения и ГИБДД. Осмотрены 10 человек. По предварительным данным, тяжелых пострадавших нет", - написал Юрин.
По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина оказание медпомощи пассажирам взято под особый контроль.
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ПроисшествияСаратовРоман БусаргинСаратовская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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