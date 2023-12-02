https://ria.ru/20231202/dtp-1913380958.html

В Саратове раскрыли детали ДТП с маршруткой

В Саратове раскрыли детали ДТП с маршруткой - РИА Новости, 02.12.2023

В Саратове раскрыли детали ДТП с маршруткой

Десять человек осмотрены после столкновения грузовика и маршрутки в Саратове, тяжелых пострадавших нет, сообщил начальник управления обеспечения безопасности... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:37

2023-12-02T20:37

2023-12-02T20:37

происшествия

саратов

роман бусаргин

саратовская область

гибдд мвд рф

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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Десять человек осмотрены после столкновения грузовика и маршрутки в Саратове, тяжелых пострадавших нет, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. По данным Госавтоинспекции в Саратове, авария произошла в 19.00 мск на пересечении улиц Шехурдина - Бульварная в Саратове. Количество пострадавших пассажиров общественного транспорта уточняется. "В данный момент на месте работают все необходимые оперативные службы - скорая помощь, центр медицины катастроф, служба спасения и ГИБДД. Осмотрены 10 человек. По предварительным данным, тяжелых пострадавших нет", - написал Юрин. По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина оказание медпомощи пассажирам взято под особый контроль.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

саратов

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происшествия, саратов, роман бусаргин, саратовская область, гибдд мвд рф