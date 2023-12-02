https://ria.ru/20231202/donetsk-1913329834.html

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 02.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Украинские войска сбросили с БПЛА три боеприпаса на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:05

2023-12-02T13:05

2023-12-02T13:40

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили с БПЛА три боеприпаса на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 - город Донецк (Кировский район): сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Позднее было указано, что в 11.05 на этот район был сброшен еще один боеприпас.Также отмечается, что в 12.00 ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика