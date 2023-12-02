https://ria.ru/20231202/donetsk-1913329834.html
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили с БПЛА три боеприпаса на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:05
2023-12-02T13:05
2023-12-02T13:40
специальная военная операция на украине
происшествия
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили с БПЛА три боеприпаса на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 - город Донецк (Кировский район): сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Позднее было указано, что в 11.05 на этот район был сброшен еще один боеприпас.Также отмечается, что в 12.00 ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Представительство ДНР: ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк