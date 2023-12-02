Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 02.12.2023 (обновлено: 13:40 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/donetsk-1913329834.html
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили с БПЛА три боеприпаса на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:05
2023-12-02T13:40
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили с БПЛА три боеприпаса на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 - город Донецк (Кировский район): сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Позднее было указано, что в 11.05 на этот район был сброшен еще один боеприпас.Также отмечается, что в 12.00 ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника на Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили с БПЛА три боеприпаса на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 - город Донецк (Кировский район): сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Позднее было указано, что в 11.05 на этот район был сброшен еще один боеприпас.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
"Будет непросто". Что ждет российских и украинских солдат зимой
08:00
Также отмечается, что в 12.00 ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:36
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала