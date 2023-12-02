https://ria.ru/20231202/diktant-1913361117.html

В России стартовал юридический диктант на знание норм права

В России стартовал юридический диктант на знание норм права - РИА Новости, 02.12.2023

В России стартовал юридический диктант на знание норм права

Всероссийский правовой (юридический) диктант стартовал в субботу в России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:44

2023-12-02T17:44

2023-12-02T17:44

общество

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Всероссийский правовой (юридический) диктант стартовал в субботу в России, передает корреспондент РИА Новости. Старт диктанту был дан на церемонии вручения премии "Юрист года", он продлится до 12 декабря. Участники диктанта смогут пройти тест как на русском языке, так и на английском, китайском, португальском, арабском или испанском. Также можно выбрать базовый или профессиональный уровень сложности. Кроме того, известные юристы, государственные и общественные деятели зададут участникам специальные вопросы в формате видео. Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Тест состоит из 40 вопросов, на которые надо ответить за 60 минут. По завершении теста каждый участник сможет скачать сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом. В 2022 году количество участников юридического диктанта стало рекордным и превысило миллион человек из России и других стран.

https://ria.ru/20231202/premiya-1913355454.html

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общество, россия