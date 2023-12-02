https://ria.ru/20231202/diktant-1913361117.html
В России стартовал юридический диктант на знание норм права
В России стартовал юридический диктант на знание норм права - РИА Новости, 02.12.2023
В России стартовал юридический диктант на знание норм права
Всероссийский правовой (юридический) диктант стартовал в субботу в России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:44
2023-12-02T17:44
2023-12-02T17:44
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Всероссийский правовой (юридический) диктант стартовал в субботу в России, передает корреспондент РИА Новости. Старт диктанту был дан на церемонии вручения премии "Юрист года", он продлится до 12 декабря. Участники диктанта смогут пройти тест как на русском языке, так и на английском, китайском, португальском, арабском или испанском. Также можно выбрать базовый или профессиональный уровень сложности. Кроме того, известные юристы, государственные и общественные деятели зададут участникам специальные вопросы в формате видео. Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Тест состоит из 40 вопросов, на которые надо ответить за 60 минут. По завершении теста каждый участник сможет скачать сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом. В 2022 году количество участников юридического диктанта стало рекордным и превысило миллион человек из России и других стран.
https://ria.ru/20231202/premiya-1913355454.html
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общество, россия
В России стартовал юридический диктант на знание норм права
Всероссийский юридический диктант на знание норм права продлится до 12 декабря
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Всероссийский правовой (юридический) диктант стартовал в субботу в России, передает корреспондент РИА Новости.
Старт диктанту был дан на церемонии вручения премии "Юрист года", он продлится до 12 декабря.
Участники диктанта смогут пройти тест как на русском языке, так и на английском, китайском, португальском, арабском или испанском. Также можно выбрать базовый или профессиональный уровень сложности. Кроме того, известные юристы, государственные и общественные деятели зададут участникам специальные вопросы в формате видео.
Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Тест состоит из 40 вопросов, на которые надо ответить за 60 минут. По завершении теста каждый участник сможет скачать сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.
В 2022 году количество участников юридического диктанта стало рекордным и превысило миллион человек из России и других стран.
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