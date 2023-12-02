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Четвертая группа беженцев из Палестины прибыла в Дагестан

Четвертая группа беженцев из Палестины прибыла в Дагестан - РИА Новости, 02.12.2023

Четвертая группа беженцев из Палестины прибыла в Дагестан

Дагестан в субботу принял четвертую группу эвакуированных из Палестины, в республику прибыли еще четыре человека, сообщила пресс-служба республиканского... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:12

2023-12-02T15:12

2023-12-02T15:12

в мире

палестина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Дагестан в субботу принял четвертую группу эвакуированных из Палестины, в республику прибыли еще четыре человека, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Ранее с 25 ноября в Дагестан прибыли три группы беженцев из сектора Газа - всего около 150 человек, в том числе более 70 детей. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения. "Еще одну небольшую группу вынужденно покинувших Палестину граждан приняли в Дагестане. Сегодня утром четыре человека прибыли в республику на поезде, где их встретили представители МЧС, медики", - говорится в сообщении. Сейчас с беженцами работают сотрудники социальной службы. "Это уже четверня группа жителей сектора Газа, которых приняли в Республике Дагестан… Для беженцев созданы необходимые условия для комфортного проживания, решаются вопросы их дальнейшего пребывания в регионе (в части оформления документов, обучения детей, трудоустройства и так далее)", - добавили в правительстве республики. Ранее министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил, что прибывших в регион палестинских детей устроят в школу и детсад в селе Гамиях. В министерстве сообщали, что детей уже обучают русскому языку.

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в мире, палестина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году