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Четвертая группа беженцев из Палестины прибыла в Дагестан
Четвертая группа беженцев из Палестины прибыла в Дагестан - РИА Новости, 02.12.2023
Четвертая группа беженцев из Палестины прибыла в Дагестан
Дагестан в субботу принял четвертую группу эвакуированных из Палестины, в республику прибыли еще четыре человека, сообщила пресс-служба республиканского... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:12
2023-12-02T15:12
2023-12-02T15:12
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МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости. Дагестан в субботу принял четвертую группу эвакуированных из Палестины, в республику прибыли еще четыре человека, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Ранее с 25 ноября в Дагестан прибыли три группы беженцев из сектора Газа - всего около 150 человек, в том числе более 70 детей. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения. "Еще одну небольшую группу вынужденно покинувших Палестину граждан приняли в Дагестане. Сегодня утром четыре человека прибыли в республику на поезде, где их встретили представители МЧС, медики", - говорится в сообщении. Сейчас с беженцами работают сотрудники социальной службы. "Это уже четверня группа жителей сектора Газа, которых приняли в Республике Дагестан… Для беженцев созданы необходимые условия для комфортного проживания, решаются вопросы их дальнейшего пребывания в регионе (в части оформления документов, обучения детей, трудоустройства и так далее)", - добавили в правительстве республики. Ранее министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил, что прибывших в регион палестинских детей устроят в школу и детсад в селе Гамиях. В министерстве сообщали, что детей уже обучают русскому языку.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, палестина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Четвертая группа беженцев из Палестины прибыла в Дагестан
Дагестан в субботу принял четвертую группу эвакуированных из Палестины
МАХАЧКАЛА, 2 дек - РИА Новости.
Дагестан в субботу принял четвертую группу эвакуированных из Палестины, в республику прибыли еще четыре человека, сообщила пресс-служба
республиканского правительства.
Ранее с 25 ноября в Дагестан прибыли три группы беженцев из сектора Газа - всего около 150 человек, в том числе более 70 детей. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.
«
"Еще одну небольшую группу вынужденно покинувших Палестину граждан приняли в Дагестане. Сегодня утром четыре человека прибыли в республику на поезде, где их встретили представители МЧС, медики", - говорится в сообщении.
Сейчас с беженцами работают сотрудники социальной службы.
"Это уже четверня группа жителей сектора Газа, которых приняли в Республике Дагестан… Для беженцев созданы необходимые условия для комфортного проживания, решаются вопросы их дальнейшего пребывания в регионе (в части оформления документов, обучения детей, трудоустройства и так далее)", - добавили в правительстве республики.
Ранее министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил, что прибывших в регион палестинских детей устроят в школу и детсад в селе Гамиях. В министерстве сообщали, что детей уже обучают русскому языку.