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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 авиарейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 авиарейсов - РИА Новости, 02.12.2023
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 авиарейсов
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды отменили или задержали 30 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T07:19
2023-12-02T07:19
2023-12-02T10:17
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
происшествия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды отменили или задержали 30 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".По информации на 07:10 мск, во Внуково задержали 12 полетов, а семь отменили.В Домодедово опаздывают 12 рейсов, отменили два. В Шереметьево же задержали вылет семи бортов.Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что контролирует ситуацию с задержками рейсов и в случае выявления нарушений примет меры прокурорского реагирования.По прогнозу синоптиков, в субботу, 2 декабря, в Москве ожидается от четырех до шести градусов мороза, в Подмосковье — от минус трех до минус восьми. Ветер будет дуть юго-западный, слабый (от одного до шести метров в секунду), местами пройдет слабый снег. В воскресенье, 3 декабря, на Москву снова обрушатся сильные снегопады, может выпасть около трети месячной нормы осадков.
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москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия, внуково (аэропорт)
Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Происшествия, Внуково (аэропорт)
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 авиарейсов
В трех аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 авиарейсов
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды отменили или задержали 30 рейсов, следует из данных
сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 07:10 мск, во Внуково задержали 12 полетов, а семь отменили.
В Домодедово опаздывают 12 рейсов, отменили два. В Шереметьево же задержали вылет семи бортов.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале
, что контролирует ситуацию с задержками рейсов и в случае выявления нарушений примет меры прокурорского реагирования.
По прогнозу синоптиков, в субботу, 2 декабря, в Москве ожидается от четырех до шести градусов мороза, в Подмосковье — от минус трех до минус восьми. Ветер будет дуть юго-западный, слабый (от одного до шести метров в секунду), местами пройдет слабый снег. В воскресенье, 3 декабря, на Москву снова обрушатся сильные снегопады, может выпасть около трети месячной нормы осадков.
В аэропорту Улан-Удэ из-за непогоды задерживались рейсы