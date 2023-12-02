https://ria.ru/20231202/aviareysy-1913300309.html

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 авиарейсов

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 авиарейсов - РИА Новости, 02.12.2023

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 авиарейсов

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды отменили или задержали 30 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T07:19

2023-12-02T07:19

2023-12-02T10:17

москва

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

происшествия

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды отменили или задержали 30 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".По информации на 07:10 мск, во Внуково задержали 12 полетов, а семь отменили.В Домодедово опаздывают 12 рейсов, отменили два. В Шереметьево же задержали вылет семи бортов.Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что контролирует ситуацию с задержками рейсов и в случае выявления нарушений примет меры прокурорского реагирования.По прогнозу синоптиков, в субботу, 2 декабря, в Москве ожидается от четырех до шести градусов мороза, в Подмосковье — от минус трех до минус восьми. Ветер будет дуть юго-западный, слабый (от одного до шести метров в секунду), местами пройдет слабый снег. В воскресенье, 3 декабря, на Москву снова обрушатся сильные снегопады, может выпасть около трети месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20231201/ulan-ude-1913070230.html

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москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия, внуково (аэропорт)