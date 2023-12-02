https://ria.ru/20231202/ataka-1913383879.html
Попытку террористической атаки по Краснодару пресекли далеко от города
Попытку террористической атаки по Краснодару пресекли далеко от города - РИА Новости, 02.12.2023
Попытку террористической атаки по Краснодару пресекли далеко от города
Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что были получены сообщения о двух вспышках в небе над городом, добавив, что попытка террористической атаки по территории РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:56
2023-12-02T20:56
2023-12-02T20:56
специальная военная операция на украине
краснодар
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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что были получены сообщения о двух вспышках в небе над городом, добавив, что попытка террористической атаки по территории Кубани была пресечена на большом расстоянии от краевой столицы. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО сбили 2 переоборудованные ВСУ для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 над Азовским морем. "Уважаемые краснодарцы! Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надёжной защитой. Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет", - написал Наумов в Telegram-канале. Глава города напомнил про "информационную гигиену" и о недопустимости публикации "видеоматериалов работы наших военных". Ранее в оперштабе региона заявили, что сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не поступало.
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краснодар, россия, вооруженные силы украины, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Россия, Вооруженные силы Украины, Азовское море
Попытку террористической атаки по Краснодару пресекли далеко от города
Наумов: попытку террористической атаки по Краснодару пресекли далеко от города