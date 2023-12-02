https://ria.ru/20231202/ataka-1913383879.html

Попытку террористической атаки по Краснодару пресекли далеко от города

Попытку террористической атаки по Краснодару пресекли далеко от города - РИА Новости, 02.12.2023

Попытку террористической атаки по Краснодару пресекли далеко от города

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что были получены сообщения о двух вспышках в небе над городом, добавив, что попытка террористической атаки по территории РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:56

2023-12-02T20:56

2023-12-02T20:56

специальная военная операция на украине

краснодар

россия

вооруженные силы украины

азовское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg

КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что были получены сообщения о двух вспышках в небе над городом, добавив, что попытка террористической атаки по территории Кубани была пресечена на большом расстоянии от краевой столицы. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО сбили 2 переоборудованные ВСУ для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 над Азовским морем. "Уважаемые краснодарцы! Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надёжной защитой. Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет", - написал Наумов в Telegram-канале. Глава города напомнил про "информационную гигиену" и о недопустимости публикации "видеоматериалов работы наших военных". Ранее в оперштабе региона заявили, что сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не поступало.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

краснодар

россия

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, россия, вооруженные силы украины, азовское море