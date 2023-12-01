https://ria.ru/20231201/zhile-1913107087.html

Власти направят дополнительные средства на обеспечение жильем инвалидов

Власти направят дополнительные средства на обеспечение жильем инвалидов - РИА Новости, 01.12.2023

Власти направят дополнительные средства на обеспечение жильем инвалидов

Правительство РФ направит дополнительные 480 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов, это позволит улучшить жилищные условия свыше 400 семей из 16... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:17

2023-12-01T11:17

2023-12-01T11:17

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительные 480 миллионов рублей на обеспечение жильем инвалидов, это позволит улучшить жилищные условия свыше 400 семей из 16 регионов, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."В 2023 году на обеспечение жильем нуждающихся в нем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, будет дополнительно направлено более 480 миллионов рублей. Распоряжение о перераспределении бюджетных средств на эти цели подписал Михаил Мишустин. Это позволит улучшить жилищные условия свыше 400 семей из 16 регионов", - говорится в сообщении.По действующей программе инвалиды или семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут получить жилье по договору соцнайма или в собственность. Также они могут оформить единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912086530.html

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общество, россия, михаил мишустин