https://ria.ru/20231201/zernovye-1913090042.html

На поддержку производителей зерновых выделили десять миллиардов рублей

На поддержку производителей зерновых выделили десять миллиардов рублей - РИА Новости, 01.12.2023

На поддержку производителей зерновых выделили десять миллиардов рублей

Правительство РФ выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:26

2023-12-01T10:26

2023-12-01T10:26

экономика

россия

правительство рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Правительство продолжает системную поддержку предпринимателей АПК. На компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя будет дополнительно направлено 10 миллиардов рублей. Эти средства позволят оказать господдержку еще большему числу сельхозпроизводителей, включая тех, кто трудится в Центральной России, Поволжье и Сибири", - говорится в сообщении. В приоритетном порядке помощь получат аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов. "Субсидии помогут участникам рынка компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур. Такая поддержка позволит сохранить посевные площади, нарастить экспортные мощности и создать новые рабочие места на селе", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20231005/urozhay-1900724484.html

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экономика, россия, правительство рф