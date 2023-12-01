https://ria.ru/20231201/zemletryasenie-1913069455.html
На востоке Турции зафиксировали землетрясение
На востоке Турции зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 01.12.2023
На востоке Турции зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:24
2023-12-01T08:24
2023-12-01T08:24
в мире
турция
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АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки были зарегистрированы в 03.18 по местному времени (совпадает с мск) в районе Акчадаг. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
На востоке Турции зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции