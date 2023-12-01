https://ria.ru/20231201/zemletryasenie-1913069455.html

На востоке Турции зафиксировали землетрясение

На востоке Турции зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 01.12.2023

На востоке Турции зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:24

2023-12-01T08:24

2023-12-01T08:24

в мире

турция

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АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки были зарегистрированы в 03.18 по местному времени (совпадает с мск) в районе Акчадаг. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция