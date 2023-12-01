https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913141800.html

Зеленский свалил на украинцев вину за свое желание остаться у власти

Зеленский свалил на украинцев вину за свое желание остаться у власти - РИА Новости, 01.12.2023

Зеленский свалил на украинцев вину за свое желание остаться у власти

Президент Украины Владимир Зеленский переложил на сограждан вину за нежелание проводить выборы, следует из его интервью Associated Press. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:03

2023-12-01T13:03

2023-12-01T14:52

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский переложил на сограждан вину за нежелание проводить выборы, следует из его интервью Associated Press. "Готов провести выборы, но большинство украинцев этого не хочет, считая их "опасными и бессмысленными", — утверждает он. По словам Зеленского, сам он не может себе представить, что оставит должность, пока идет конфликт."Нет слов, чтобы описать, насколько сложна эта работа, но я не могу представить, что покину этот пост. Это было бы очень несправедливо, неправильно и определенно демотивировало бы", — сказал он. При этом именно Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени" и в этом вопросе нужно поставить точку. Украинское законодательство запрещает проводит голосование во время военного положения. Но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие поправки.По информации газеты The Washington Post, некоторые западные политики, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Киев провел в 2024 году и парламентские, и президентские выборы, несмотря на военное положение.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913120717.html

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в мире, владимир зеленский, украина, киев