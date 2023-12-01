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"Мои соболезнования". В обращении Зеленского к главам ЕС увидели странность - РИА Новости, 01.12.2023
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02:53 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913052333.html
"Мои соболезнования". В обращении Зеленского к главам ЕС увидели странность
"Мои соболезнования". В обращении Зеленского к главам ЕС увидели странность - РИА Новости, 01.12.2023
"Мои соболезнования". В обращении Зеленского к главам ЕС увидели странность
В заявлении Владимира Зеленского о переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Великобритании Риши Сунаком и болгарским премьер-министром... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T02:53
2023-12-01T02:53
в мире
украина
германия
великобритания
олаф шольц
риши сунак
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В заявлении Владимира Зеленского о переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Великобритании Риши Сунаком и болгарским премьер-министром Николаем Денковым об Украине нет ни слова о финансовой поддержке, заметили пользователи соцсети X."А почему нет больше "дайте мне мои деньги"? Теперь вы выражаете благодарность просто за символическое рукопожатие. Новая тактика? Вы попросили кредит и обещали его закрыть. Нет кредита? Капут? Мои соболезнования", — написал Freedom of speech."О Господи... Международный уличный бродяга-попрошайка ищет еще денег", — съязвил TomsCigars."Извините, вы кто?" — пошутил David Vance."Вы врали своим гражданам очень долго, господин Зеленский, время спасать их жизни", — прокомментировал Born Again."Светит актерской мордой. Вероятно, снова хочет денег", — предположил Łowca głów.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231201/nato-1913051053.html
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в мире, украина, германия, великобритания, олаф шольц, риши сунак, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Германия, Великобритания, Олаф Шольц, Риши Сунак, Евросоюз, Владимир Зеленский

"Мои соболезнования". В обращении Зеленского к главам ЕС увидели странность

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В заявлении Владимира Зеленского о переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Великобритании Риши Сунаком и болгарским премьер-министром Николаем Денковым об Украине нет ни слова о финансовой поддержке, заметили пользователи соцсети X.
«
"А почему нет больше "дайте мне мои деньги"? Теперь вы выражаете благодарность просто за символическое рукопожатие. Новая тактика? Вы попросили кредит и обещали его закрыть. Нет кредита? Капут? Мои соболезнования", — написал Freedom of speech.
"О Господи... Международный уличный бродяга-попрошайка ищет еще денег", — съязвил TomsCigars.
"Извините, вы кто?" — пошутил David Vance.
"Вы врали своим гражданам очень долго, господин Зеленский, время спасать их жизни", — прокомментировал Born Again.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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"Светит актерской мордой. Вероятно, снова хочет денег", — предположил Łowca głów.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
У США заканчиваются средства на военные поставки Украине, заявил Пентагон
Вчера, 23:29
 
В миреУкраинаГерманияВеликобританияОлаф ШольцРиши СунакЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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