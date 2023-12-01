https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913052333.html
"Мои соболезнования". В обращении Зеленского к главам ЕС увидели странность
"Мои соболезнования". В обращении Зеленского к главам ЕС увидели странность - РИА Новости, 01.12.2023
"Мои соболезнования". В обращении Зеленского к главам ЕС увидели странность
В заявлении Владимира Зеленского о переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Великобритании Риши Сунаком и болгарским премьер-министром... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T02:53
2023-12-01T02:53
2023-12-01T02:53
в мире
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олаф шольц
риши сунак
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В заявлении Владимира Зеленского о переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Великобритании Риши Сунаком и болгарским премьер-министром Николаем Денковым об Украине нет ни слова о финансовой поддержке, заметили пользователи соцсети X."А почему нет больше "дайте мне мои деньги"? Теперь вы выражаете благодарность просто за символическое рукопожатие. Новая тактика? Вы попросили кредит и обещали его закрыть. Нет кредита? Капут? Мои соболезнования", — написал Freedom of speech."О Господи... Международный уличный бродяга-попрошайка ищет еще денег", — съязвил TomsCigars."Извините, вы кто?" — пошутил David Vance."Вы врали своим гражданам очень долго, господин Зеленский, время спасать их жизни", — прокомментировал Born Again."Светит актерской мордой. Вероятно, снова хочет денег", — предположил Łowca głów.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231201/nato-1913051053.html
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в мире, украина, германия, великобритания, олаф шольц, риши сунак, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Германия, Великобритания, Олаф Шольц, Риши Сунак, Евросоюз, Владимир Зеленский