https://ria.ru/20231201/zdorove-1913264652.html

Николаев: врачи должны быть заинтересованы в здоровом образе жизни людей

Николаев: врачи должны быть заинтересованы в здоровом образе жизни людей - РИА Новости, 01.12.2023

Николаев: врачи должны быть заинтересованы в здоровом образе жизни людей

Нужна система мотивации врачей, возможно, материальная к ведению здорового образа жизни среди пациентов, считает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:00

2023-12-01T20:00

2023-12-01T20:00

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Нужна система мотивации врачей, возможно, материальная к ведению здорового образа жизни среди пациентов, считает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Заявление прозвучало в пятницу на полях II Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023". "Еще один серьезный вопрос, который мы сегодня ставили и который поддерживается, – это то, что мы должны систему здравоохранения поменять так, чтобы врачи были заинтересованы в том, чтобы человек не болел. Чтобы они не просто лечили, а не допускали возникновения тех или иных болезней, в том числе через стимулирование ведения здорового образа жизни, борьбы с алкоголизмом и табакокурением", - сказал Николаев. Он отметил, что иногда бывают случаи, когда врачи проводят достаточно серьезные исследования пациентов, находят какие-то болезни, но для их предотвращения нужно помочь человеку просто пропить лекарства. "А у нас часто бывает так, что если человек не чувствует себя больным, то просто не следует этим рекомендациям, а через некоторое время болезнь, порой очень коварная болезнь, человека настигает. И тогда уже получается, что порой спасти его уже невозможно. Здесь нужно понимать, что каждый ответственен за свое здоровье, и людей нужно к этому стимулировать. И здесь роль здравоохранения должна расти", - подчеркнул глава. Николаев отметил, что врачей, особенно в труднодоступных территориях, нужно материально заинтересовать, чтобы пациенты у них не болели и жили дольше. Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия – министерство здравоохранения и фонд "Росконгресс", партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912605278.html

https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912599179.html

https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912585802.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика саха (якутия)