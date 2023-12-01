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Конгресс США поддержал повторную заморозку средств Ирана
Конгресс США поддержал повторную заморозку средств Ирана - РИА Новости, 01.12.2023
Конгресс США поддержал повторную заморозку средств Ирана
Палата представителей США в четверг проголосовала за повторную заморозку ранее разблокированных 6 миллиардов долларов, принадлежащих Ирану, следует из... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:20
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2023-12-01T01:20
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Палата представителей США в четверг проголосовала за повторную заморозку ранее разблокированных 6 миллиардов долларов, принадлежащих Ирану, следует из результатов голосования. Такая мера была одобрена в рамках принятия нового "Закона о запрете финансирования иранского терроризма", в поддержку которой высказались 307 членов палаты (119 проголосовали против). Согласно документу, закон предполагает введение санкций против любого финансового учреждения, которое участвует в транзакциях с банками Катара, в которых находятся данные средства. Фактически это означает их повторную блокировку. По мнению большинства членов палаты представителей, которая контролируется Республиканской партией США, данные 6 миллиардов долларов Тегеран может использовать для оказания поддержки таким движениям, как ХАМАС и "Хезболлах".
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в мире, сша, иран, конгресс сша
В мире, США, Иран, Конгресс США
Конгресс США поддержал повторную заморозку средств Ирана
Конгресс США поддержал повторную заморозку шести миллиардов долларов Ирана