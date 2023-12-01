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Конгресс США поддержал повторную заморозку средств Ирана - РИА Новости, 01.12.2023
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01:20 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/zamorozka-1913048758.html
Конгресс США поддержал повторную заморозку средств Ирана
Конгресс США поддержал повторную заморозку средств Ирана - РИА Новости, 01.12.2023
Конгресс США поддержал повторную заморозку средств Ирана
Палата представителей США в четверг проголосовала за повторную заморозку ранее разблокированных 6 миллиардов долларов, принадлежащих Ирану, следует из... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:20
2023-12-01T01:20
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иран
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Палата представителей США в четверг проголосовала за повторную заморозку ранее разблокированных 6 миллиардов долларов, принадлежащих Ирану, следует из результатов голосования. Такая мера была одобрена в рамках принятия нового "Закона о запрете финансирования иранского терроризма", в поддержку которой высказались 307 членов палаты (119 проголосовали против). Согласно документу, закон предполагает введение санкций против любого финансового учреждения, которое участвует в транзакциях с банками Катара, в которых находятся данные средства. Фактически это означает их повторную блокировку. По мнению большинства членов палаты представителей, которая контролируется Республиканской партией США, данные 6 миллиардов долларов Тегеран может использовать для оказания поддержки таким движениям, как ХАМАС и "Хезболлах".
https://ria.ru/20231113/ekspert-1909086056.html
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в мире, сша, иран, конгресс сша
В мире, США, Иран, Конгресс США
Конгресс США поддержал повторную заморозку средств Ирана

Конгресс США поддержал повторную заморозку шести миллиардов долларов Ирана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Палата представителей США в четверг проголосовала за повторную заморозку ранее разблокированных 6 миллиардов долларов, принадлежащих Ирану, следует из результатов голосования.
Такая мера была одобрена в рамках принятия нового "Закона о запрете финансирования иранского терроризма", в поддержку которой высказались 307 членов палаты (119 проголосовали против).
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13 ноября, 11:16
Согласно документу, закон предполагает введение санкций против любого финансового учреждения, которое участвует в транзакциях с банками Катара, в которых находятся данные средства. Фактически это означает их повторную блокировку.
По мнению большинства членов палаты представителей, которая контролируется Республиканской партией США, данные 6 миллиардов долларов Тегеран может использовать для оказания поддержки таким движениям, как ХАМАС и "Хезболлах".
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