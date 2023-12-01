https://ria.ru/20231201/zaluzhnyy-1913053736.html

Депутат Рады набросилась на Залужного из-за реакции на фото с Зеленским

Депутат Рады набросилась на Залужного из-за реакции на фото с Зеленским - РИА Новости, 01.12.2023

Депутат Рады набросилась на Залужного из-за реакции на фото с Зеленским

Главком ВСУ Валерий Залужный проявляет излишнюю активность в Сети на фоне конфликта с офисом Зеленского, такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T03:37

2023-12-01T03:37

2023-12-01T03:37

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный проявляет излишнюю активность в Сети на фоне конфликта с офисом Зеленского, такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook*."Валерий Федорович снова в Facebook*. Вы блогер? Ну реально, как "обиженка" на бывшего реагирует", — написала депутат парламента Украины.Так Безуглая оценила реакцию Залужного с удивленным эмодзи на пост украинского волонтера Юрия Касьянова о военном совете с участием президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Рустема Умерова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, на котором отсутствовал главком Вооруженных сил Украины."Найдите на картинке Залужного", — прокомментировал Касьянов.Главком ВСУ поставил под постом волонтера удивленный смайлик.Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231129/zaluzhnyy-1912553958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада украины