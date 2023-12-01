Депутат Рады набросилась на Залужного из-за реакции на фото с Зеленским
Депутат Рады Безуглая заявила, что Залужный ведет себя как обиженка
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный проявляет излишнюю активность в Сети на фоне конфликта с офисом Зеленского, такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook*.
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"Валерий Федорович снова в Facebook*. Вы блогер? Ну реально, как "обиженка" на бывшего реагирует", — написала депутат парламента Украины.
Так Безуглая оценила реакцию Залужного с удивленным эмодзи на пост украинского волонтера Юрия Касьянова о военном совете с участием президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Рустема Умерова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, на котором отсутствовал главком Вооруженных сил Украины.
"Найдите на картинке Залужного", — прокомментировал Касьянов.
Главком ВСУ поставил под постом волонтера удивленный смайлик.
© Официальная страница депутата Рады Марьяны БезуглойСкриншот фрагмента поста в Facebook* депутата Рады Марьяны Безуглой, прокомментировавшей реакцию главкома ВСУ Валерия Залужного на публикацию волонтера Юрия Касьянова. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
© Официальная страница депутата Рады Марьяны Безуглой
Скриншот фрагмента поста в Facebook* депутата Рады Марьяны Безуглой, прокомментировавшей реакцию главкома ВСУ Валерия Залужного на публикацию волонтера Юрия Касьянова. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.