https://ria.ru/20231201/zalozhniki-1913248481.html

СМИ: США не получили от ХАМАС списка заложников для продления гумпаузы

СМИ: США не получили от ХАМАС списка заложников для продления гумпаузы - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ: США не получили от ХАМАС списка заложников для продления гумпаузы

США совместно с Израилем, Катаром и Египтом добиваются продления гуманитарной паузы в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС до сих пор не... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:14

2023-12-01T18:14

2023-12-01T18:14

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США совместно с Израилем, Катаром и Египтом добиваются продления гуманитарной паузы в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, который позволил бы согласовать такую меру, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Белого дома. "ХАМАС пока не предоставил список заложников, который позволил бы продлить гуманитарную паузу", - сказал изданию представитель Совета национальной безопасности. По его словам, аналогичные меры позволили добиться освобождения порядка сотни заложников, а также согласовать поставки "сотен грузовиков" с гуманитарной помощью за последние несколько дней. "Президент Джо Байден и его команда по нацбезопасности намерены продолжать активно сотрудничать (с партнерами США - ред.), стремясь освободить оставшихся заложников, а также поддержать и расширить поставки международной гуманитарной помощи", - подчеркнул представитель американской администрации. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году