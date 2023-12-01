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СМИ: США не получили от ХАМАС списка заложников для продления гумпаузы
СМИ: США не получили от ХАМАС списка заложников для продления гумпаузы - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: США не получили от ХАМАС списка заложников для продления гумпаузы
США совместно с Израилем, Катаром и Египтом добиваются продления гуманитарной паузы в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС до сих пор не... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:14
2023-12-01T18:14
2023-12-01T18:14
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США совместно с Израилем, Катаром и Египтом добиваются продления гуманитарной паузы в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, который позволил бы согласовать такую меру, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Белого дома. "ХАМАС пока не предоставил список заложников, который позволил бы продлить гуманитарную паузу", - сказал изданию представитель Совета национальной безопасности. По его словам, аналогичные меры позволили добиться освобождения порядка сотни заложников, а также согласовать поставки "сотен грузовиков" с гуманитарной помощью за последние несколько дней. "Президент Джо Байден и его команда по нацбезопасности намерены продолжать активно сотрудничать (с партнерами США - ред.), стремясь освободить оставшихся заложников, а также поддержать и расширить поставки международной гуманитарной помощи", - подчеркнул представитель американской администрации. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: США не получили от ХАМАС списка заложников для продления гумпаузы
WSJ: ХАМАС пока не предоставило США списка заложников для продления гумпаузы
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости.
США совместно с Израилем, Катаром и Египтом добиваются продления гуманитарной паузы в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, который позволил бы согласовать такую меру, пишет в пятницу газета Wall Street Journal
со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.
"ХАМАС пока не предоставил список заложников, который позволил бы продлить гуманитарную паузу", - сказал изданию представитель Совета национальной безопасности.
По его словам, аналогичные меры позволили добиться освобождения порядка сотни заложников, а также согласовать поставки "сотен грузовиков" с гуманитарной помощью за последние несколько дней.
"Президент Джо Байден
и его команда по нацбезопасности намерены продолжать активно сотрудничать (с партнерами США - ред.), стремясь освободить оставшихся заложников, а также поддержать и расширить поставки международной гуманитарной помощи", - подчеркнул представитель американской администрации.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл