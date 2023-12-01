https://ria.ru/20231201/zalozhniki-1913210058.html

СМИ: ХАМАС пытается получить доступ к заложникам других группировок в Газе

СМИ: ХАМАС пытается получить доступ к заложникам других группировок в Газе - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ: ХАМАС пытается получить доступ к заложникам других группировок в Газе

Палестинское движение ХАМАС пытается получить доступ к заложникам, удерживаемым другими группировками в секторе Газа, сообщает издание Wall Street Journal со... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:52

2023-12-01T15:52

2023-12-01T15:52

израиль

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911564310_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_934e955f2768058e325428a4c8212788.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС пытается получить доступ к заложникам, удерживаемым другими группировками в секторе Газа, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. В пятницу утром в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. "По словам египетских чиновников, ХАМАС заявило, что изо всех сил пытается получить доступ к четырем женщинам, взятым в заложники другими группировками в секторе Газа. По словам официальных лиц, группа не предоставила список имен заложников, необходимый для продления истекшего прекращения огня", - пишет издание. Чиновники отмечают, что переговоры частично сосредоточены на американских заложниках, освобождение которых было отложено, поскольку они рассматриваются как "стратегические активы", которые могут стать рычагом воздействия для обеспечения будущего прекращения огня или других уступок после возобновления боевых действий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231105/almazy-1907537254.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году