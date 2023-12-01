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МККК передал израильским властям восемь заложников из Газы
МККК передал израильским властям восемь заложников из Газы - РИА Новости, 01.12.2023
МККК передал израильским властям восемь заложников из Газы
Международный комитет Красного Креста (МККК) передал израильским властям восемь человек, которые были в заложниках в секторе Газа, сообщила организация в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:01
2023-12-01T01:01
2023-12-01T01:01
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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сектор газа
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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) передал израильским властям восемь человек, которые были в заложниках в секторе Газа, сообщила организация в соцсети X. "Мы рады сообщить, что восемь человек, которых удерживали в заложниках в Газе, только что были освобождены при содействии МККК. Наши команды перевезли их и передали израильским властям", - сказано в публикации.
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Сектор Газа
МККК передал израильским властям восемь заложников из Газы
МККК заявил о передаче израильским властям восеми заложников из Газы