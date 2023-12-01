Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС освободило еще шесть заложников - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 01.12.2023 (обновлено: 02:07 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/zalozhniki-1913043990.html
ХАМАС освободило еще шесть заложников
ХАМАС освободило еще шесть заложников - РИА Новости, 01.12.2023
ХАМАС освободило еще шесть заложников
ХАМАС освободил еще шесть заложников, они уже направляются в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:21
2023-12-01T02:07
в мире
израиль
хамас
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911981762_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_a02c18bd9be832f7936770570dd1fc1f.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ХАМАС освободил еще шесть заложников, они уже направляются в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "По информации Красного Креста, шесть заложников направляются в сторону израильской территории", - говорится в заявлении. Как отмечается, освобожденные заложники направляются в Израиль через Египет на КПП Керем-Шалом. Сотрудники службы безопасности проверят личности освобожденных заложников на месте встречи.В четверг ХАМАС передал Красному Кресту двух женщин-заложниц. Общее число освобожденных в четверг достигло восьми человек.
https://ria.ru/20231201/peremirie-1913043368.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911981762_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_242456b609521e6d4f47cb79ed885ac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Палестина, Сектор Газа
ХАМАС освободило еще шесть заложников

Армия Израиля: ХАМАС освободило еще шесть заложников

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ХАМАС освободил еще шесть заложников, они уже направляются в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"По информации Красного Креста, шесть заложников направляются в сторону израильской территории", - говорится в заявлении.
Как отмечается, освобожденные заложники направляются в Израиль через Египет на КПП Керем-Шалом. Сотрудники службы безопасности проверят личности освобожденных заложников на месте встречи.
В четверг ХАМАС передал Красному Кресту двух женщин-заложниц. Общее число освобожденных в четверг достигло восьми человек.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
ХАМАС заявило о желании продлить перемирие с Израилем
00:06
 
В миреИзраильХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала