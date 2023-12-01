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ХАМАС освободило еще шесть заложников
ХАМАС освободило еще шесть заложников - РИА Новости, 01.12.2023
ХАМАС освободило еще шесть заложников
ХАМАС освободил еще шесть заложников, они уже направляются в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:21
2023-12-01T00:21
2023-12-01T02:07
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ХАМАС освободил еще шесть заложников, они уже направляются в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "По информации Красного Креста, шесть заложников направляются в сторону израильской территории", - говорится в заявлении. Как отмечается, освобожденные заложники направляются в Израиль через Египет на КПП Керем-Шалом. Сотрудники службы безопасности проверят личности освобожденных заложников на месте встречи.В четверг ХАМАС передал Красному Кресту двух женщин-заложниц. Общее число освобожденных в четверг достигло восьми человек.
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в мире, израиль, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Палестина, Сектор Газа
ХАМАС освободило еще шесть заложников
Армия Израиля: ХАМАС освободило еще шесть заложников