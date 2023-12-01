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ХАМАС освободило еще шесть заложников

ХАМАС освободило еще шесть заложников - РИА Новости, 01.12.2023

ХАМАС освободило еще шесть заложников

ХАМАС освободил еще шесть заложников, они уже направляются в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T00:21

2023-12-01T00:21

2023-12-01T02:07

в мире

израиль

хамас

красный крест

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ХАМАС освободил еще шесть заложников, они уже направляются в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "По информации Красного Креста, шесть заложников направляются в сторону израильской территории", - говорится в заявлении. Как отмечается, освобожденные заложники направляются в Израиль через Египет на КПП Керем-Шалом. Сотрудники службы безопасности проверят личности освобожденных заложников на месте встречи.В четверг ХАМАС передал Красному Кресту двух женщин-заложниц. Общее число освобожденных в четверг достигло восьми человек.

https://ria.ru/20231201/peremirie-1913043368.html

израиль

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в мире, израиль, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), палестина, сектор газа