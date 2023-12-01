Захарова с иронией прокомментировала дискуссию об исключении России из ОБСЕ
Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав своем Telegram-канале иронично прокомментировала слова главы МИД Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя.
Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье отметил, что дискуссия об исключении России из организации исчерпала себя, а предназначение ОБСЕ состоит в том, чтобы собирать всех членов организации вместе и через сотрудничество вырабатывать всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в Европе.
"А была (дискуссия - ред.)? Надо же. Все пропустили", - написала Захарова.
Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ проходила с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоялась по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Османи.
Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме. Польша, Украина и страны Прибалтики отказались участвовать в СМИД ОБСЕ 2023 года из-за участия в нем российской делегации.
Эта поездка также стала для Лаврова первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Последний визит министра в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.