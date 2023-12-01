Рейтинг@Mail.ru
Захарова с иронией прокомментировала дискуссию об исключении России из ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/zakharova-1913273740.html
Захарова с иронией прокомментировала дискуссию об исключении России из ОБСЕ
Захарова с иронией прокомментировала дискуссию об исключении России из ОБСЕ - РИА Новости, 01.12.2023
Захарова с иронией прокомментировала дискуссию об исключении России из ОБСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав своем Telegram-канале иронично прокомментировала слова главы МИД Северной Македонии Буяра Османи о том, что... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T21:25
2023-12-01T21:25
в мире
россия
северная македония
энтони блинкен
обсе
сергей лавров
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав своем Telegram-канале иронично прокомментировала слова главы МИД Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя. Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье отметил, что дискуссия об исключении России из организации исчерпала себя, а предназначение ОБСЕ состоит в том, чтобы собирать всех членов организации вместе и через сотрудничество вырабатывать всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в Европе. "А была (дискуссия - ред.)? Надо же. Все пропустили", - написала Захарова.Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ проходила с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоялась по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Османи. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме. Польша, Украина и страны Прибалтики отказались участвовать в СМИД ОБСЕ 2023 года из-за участия в нем российской делегации. Эта поездка также стала для Лаврова первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Последний визит министра в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
https://ria.ru/20231201/obse-1913149784.html
https://ria.ru/20231201/es-1913173959.html
россия
северная македония
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, северная македония, энтони блинкен, обсе, сергей лавров, европа
В мире, Россия, Северная Македония, Энтони Блинкен, ОБСЕ, Сергей Лавров, Европа
Захарова с иронией прокомментировала дискуссию об исключении России из ОБСЕ

Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав своем Telegram-канале иронично прокомментировала слова главы МИД Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя.
Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье отметил, что дискуссия об исключении России из организации исчерпала себя, а предназначение ОБСЕ состоит в том, чтобы собирать всех членов организации вместе и через сотрудничество вырабатывать всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в Европе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Западные страны с упорством продолжают добивать ОБСЕ, заявил Лавров
Вчера, 13:21
"А была (дискуссия - ред.)? Надо же. Все пропустили", - написала Захарова.
Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ проходила с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоялась по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Османи.
Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме. Польша, Украина и страны Прибалтики отказались участвовать в СМИД ОБСЕ 2023 года из-за участия в нем российской делегации.
Эта поездка также стала для Лаврова первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию. Последний визит министра в Европу состоялся 21 января 2022 года, он посетил Женеву, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Эксперт рассказал о разладе в Евросоюзе из-за ситуации с Лавровым на ОБСЕ
Вчера, 14:09
 
В миреРоссияСеверная МакедонияЭнтони БлинкенОБСЕСергей ЛавровЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала