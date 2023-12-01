https://ria.ru/20231201/zadymlenie-1913127600.html

В Москве на рынке "Садовод" произошло сильное задымление

В Москве на рынке "Садовод" произошло сильное задымление - РИА Новости, 01.12.2023

В Москве на рынке "Садовод" произошло сильное задымление

Эвакуация началась на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы после возгорания, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:26

2023-12-01T12:26

2023-12-01T12:35

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Эвакуация началась на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы после возгорания, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск. До этого в экстренных службах РИА Новости говорили о сильном задымлении."На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, происходит загорание в торговых павильонах. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении МЧС.

https://ria.ru/20231125/trup-1911868856.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)