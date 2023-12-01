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В Москве на рынке "Садовод" произошло сильное задымление - РИА Новости, 01.12.2023
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12:26 01.12.2023 (обновлено: 12:35 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/zadymlenie-1913127600.html
В Москве на рынке "Садовод" произошло сильное задымление
В Москве на рынке "Садовод" произошло сильное задымление - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве на рынке "Садовод" произошло сильное задымление
Эвакуация началась на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы после возгорания, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:26
2023-12-01T12:35
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Эвакуация началась на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы после возгорания, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск. До этого в экстренных службах РИА Новости говорили о сильном задымлении."На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, происходит загорание в торговых павильонах. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении МЧС.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве на рынке "Садовод" произошло сильное задымление

На рынке "Садовод" в Москве началась эвакуация из-за пожара

© Фото очевидцаДым на рынке "Садовод" в Москве
Дым на рынке Садовод в Москве
© Фото очевидца
Дым на рынке "Садовод" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Эвакуация началась на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы после возгорания, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке Москвы поступил в 11.58 мск. До этого в экстренных службах РИА Новости говорили о сильном задымлении.
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, происходит загорание в торговых павильонах. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении МЧС.
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