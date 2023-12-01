https://ria.ru/20231201/zaderzhanie-1913284969.html
Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Чувашии
Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Чувашии - РИА Новости, 01.12.2023
Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Чувашии
Силовики в рамках расследования уголовного дела задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:23
2023-12-01T23:23
2023-12-01T23:23
происшествия
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Силовики в рамках расследования уголовного дела задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время Владимир Осипов задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что детали уголовного дела пока не известны.
https://ria.ru/20231116/sud-1909868001.html
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РИА Новости
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происшествия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия)
Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Чувашии
Экс-министра транспорта Чувашии Осипова задержали по уголовному делу
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Силовики в рамках расследования уголовного дела задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время Владимир Осипов задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что детали уголовного дела пока не известны.
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