https://ria.ru/20231201/zaderzhanie-1913284969.html

Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Чувашии

Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Чувашии - РИА Новости, 01.12.2023

Источник сообщил о задержании экс-министра транспорта Чувашии

Силовики в рамках расследования уголовного дела задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T23:23

2023-12-01T23:23

2023-12-01T23:23

происшествия

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Силовики в рамках расследования уголовного дела задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время Владимир Осипов задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что детали уголовного дела пока не известны.

https://ria.ru/20231116/sud-1909868001.html

чувашская республика (чувашия)

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2023

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происшествия, чувашская республика (чувашия)