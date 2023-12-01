https://ria.ru/20231201/zaderzhanie-1913172156.html

Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина

Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина - РИА Новости, 01.12.2023

Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина

Посольство РФ в ФРГ не получало уведомления о задержании гражданина РФ, подозреваемого, по данным СМИ, в подготовке теракта, уточняет информацию, сообщили РИА... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:05

2023-12-01T14:05

2023-12-01T14:09

россия

германия

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ не получало уведомления о задержании гражданина РФ, подозреваемого, по данным СМИ, в подготовке теракта, уточняет информацию, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.В среду немецкое издание Bild сообщило, что полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне."Посольство России в ФРГ не получало официального уведомления германской стороны о задержании российского гражданина, которого, как сообщают германские СМИ, подозревают в подготовке террористического акта в городе Кёльне. В настоящее время пытаемся уточнить фактическую ситуацию. В случае обращения гражданина или его адвоката окажем консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации",- сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877214430.html

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россия, германия, в мире