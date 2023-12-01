https://ria.ru/20231201/zaderzhanie-1913172156.html
Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина
Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина - РИА Новости, 01.12.2023
Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина
Посольство РФ в ФРГ не получало уведомления о задержании гражданина РФ, подозреваемого, по данным СМИ, в подготовке теракта, уточняет информацию, сообщили РИА... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:05
2023-12-01T14:05
2023-12-01T14:09
россия
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_54ef82906cd2a43009d745b80d1dab47.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ не получало уведомления о задержании гражданина РФ, подозреваемого, по данным СМИ, в подготовке теракта, уточняет информацию, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.В среду немецкое издание Bild сообщило, что полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне."Посольство России в ФРГ не получало официального уведомления германской стороны о задержании российского гражданина, которого, как сообщают германские СМИ, подозревают в подготовке террористического акта в городе Кёльне. В настоящее время пытаемся уточнить фактическую ситуацию. В случае обращения гражданина или его адвоката окажем консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации",- сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877214430.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_e2e4e313c5339048e95481a8b72cd5de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, в мире
Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина
Посольство РФ заявило, что не получало уведомлений о задержании россиянина в ФРГ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ не получало уведомления о задержании гражданина РФ, подозреваемого, по данным СМИ, в подготовке теракта, уточняет информацию, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
В среду немецкое издание Bild сообщило, что полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне
.
"Посольство России в ФРГ не получало официального уведомления германской стороны о задержании российского гражданина, которого, как сообщают германские СМИ, подозревают в подготовке террористического акта в городе Кёльне. В настоящее время пытаемся уточнить фактическую ситуацию. В случае обращения гражданина или его адвоката окажем консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации",- сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Подозреваемого в шпионаже в пользу Германии жителя Омска арестовали