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Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина - РИА Новости, 01.12.2023
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14:05 01.12.2023 (обновлено: 14:09 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/zaderzhanie-1913172156.html
Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина
Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина - РИА Новости, 01.12.2023
Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина
Посольство РФ в ФРГ не получало уведомления о задержании гражданина РФ, подозреваемого, по данным СМИ, в подготовке теракта, уточняет информацию, сообщили РИА... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:05
2023-12-01T14:09
россия
германия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ не получало уведомления о задержании гражданина РФ, подозреваемого, по данным СМИ, в подготовке теракта, уточняет информацию, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.В среду немецкое издание Bild сообщило, что полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне."Посольство России в ФРГ не получало официального уведомления германской стороны о задержании российского гражданина, которого, как сообщают германские СМИ, подозревают в подготовке террористического акта в городе Кёльне. В настоящее время пытаемся уточнить фактическую ситуацию. В случае обращения гражданина или его адвоката окажем консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации",- сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
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россия, германия, в мире
Россия, Германия, В мире
Посольство в Германии прокомментировало данные СМИ о задержании россиянина

Посольство РФ заявило, что не получало уведомлений о задержании россиянина в ФРГ

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ не получало уведомления о задержании гражданина РФ, подозреваемого, по данным СМИ, в подготовке теракта, уточняет информацию, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
В среду немецкое издание Bild сообщило, что полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне.
"Посольство России в ФРГ не получало официального уведомления германской стороны о задержании российского гражданина, которого, как сообщают германские СМИ, подозревают в подготовке террористического акта в городе Кёльне. В настоящее время пытаемся уточнить фактическую ситуацию. В случае обращения гражданина или его адвоката окажем консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации",- сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
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