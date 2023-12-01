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В Подмосковье задержали латиноамериканца почти с килограммом наркотиков
В Подмосковье задержали латиноамериканца почти с килограммом наркотиков - РИА Новости, 01.12.2023
В Подмосковье задержали латиноамериканца почти с килограммом наркотиков
Гражданина одной из стран Латинской Америки, находящегося в международном розыске, задержали почти с килограммом наркотиков в Подмосковье, сообщила журналистам... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:54
2023-12-01T13:54
2023-12-01T13:58
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гражданина одной из стран Латинской Америки, находящегося в международном розыске, задержали почти с килограммом наркотиков в Подмосковье, сообщила журналистам в пятницу начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова. Взор полицейских на преступника навели "неравнодушные граждане", которые заявили в полицию, что в одном из домов в деревне Бородино "проживает группа граждан, которые вызывают у них подозрения в незаконном обороте наркотиков". В результате приехавшие полицейские остановили 28-летнего гражданина одной из стран Латинской Америки, при котором нашли 214 полимерных свёртков с порошком. "Там же (в квартире) были найдены четыре пластиковых контейнера и 183 полимерных свертка с аналогичным веществом. Общий вес изъятого составил более 900 граммов. Содержимое одного из пакетов – по результатам экспертизы – является производным наркотического средства метилэфедрона, остальные материалы будут исследованы в ходе расследования", – сказала Петрова. Оказалось, что молодой человек в международном розыске по каналам Интерпола за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, суд заключил гостя из Латинской Америки в СИЗО.
https://ria.ru/20231201/mvd-1913148660.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали латиноамериканца почти с килограммом наркотиков
МВД: в Подмосковье задержали латиноамериканца почти с килограммом наркотиков