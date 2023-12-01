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"Росптицесоюз" объяснил невозможность наращивания выпуска яиц - РИА Новости, 01.12.2023
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16:53 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/yaytsa-1913227694.html
"Росптицесоюз" объяснил невозможность наращивания выпуска яиц
"Росптицесоюз" объяснил невозможность наращивания выпуска яиц - РИА Новости, 01.12.2023
"Росптицесоюз" объяснил невозможность наращивания выпуска яиц
Производители куриных яиц надеются не снижать объемы производства в ближайшие годы, но не смогут обеспечить прирост, так как отрасль работает на грани... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:53
2023-12-01T16:53
экономика
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Производители куриных яиц надеются не снижать объемы производства в ближайшие годы, но не смогут обеспечить прирост, так как отрасль работает на грани рентабельности, ситуация усугубилась повышением ключевой ставки и дорогим финансированием, сообщила на конференции "Агротренды России 2023-2024" заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Елена Степанова. "Прогнозируем, что падения производства не будет в этом году, выйдем на уровень прошлого года. Такая же стабильная ситуация, надеемся, будет складываться и в 2024 году. Конечно, повышенный спрос требует увеличения производства, но ситуация, в которой отрасль развивалась последние годы, к сожалению, не создала нам потенциала, который мог бы это повышение обеспечивать", - сказала Степанова. По ее словам, низкая рентабельность за последние несколько лет - 5-7%, в лучшем случае - 10% - "не тот уровень, при котором отрасль может развиваться", поэтому в ситуации с повышенным спросом населения на яйцо дополнительных ресурсов уже не оказалось. К примеру, еще в первом полугодии закончились лимиты по льготному кредитованию, а из-за роста ключевой ставки и дорогих коммерческих кредитов были приостановлены даже запущенные проекты. Дополнительно, в случае их реализации, по отрасли ударят обнуление на полгода пошлин на импорт яйца или закрытие экспорта. "Пополнение ресурсов за счет импорта происходит только из Белоруссии, это давно сложившийся рынок. Если ставить вопрос о дополнительном импорте из третьих стран, мы категорически против: нужно развивать собственное производство и не разбалансировать рынок, который сложился годами", - сказала Степанова. Кроме того, есть достаточно устойчивый экспорт по яйцу (1% от объема всего производства): например, российские предприятия Иркутской и Читинской области, занимая весомую долю на рынке Монголии, при запрете понесут серьезные убытки - потому что вернутся после полугодового перерыва будет сложно, заметила она, а поставки в другие направления быстро не наладить. Комментируя в целом подорожание яиц в РФ, Степанова сказала, что сезонный рост осенью бывает каждый год, но в этом его усилил повышенный спрос населения, а сама ценовая ситуация "во многом спровоцирована торговыми сетями". По ее словам, есть проблема как в заключении долгосрочных контрактов с ритейлом - без них пока остается большинство производителей, так и в ценовой политике сетей. "На сегодня, когда возник повышенный спрос, торговля выставляет цены на торги, и предприятия сами в шоке - 160-170 рублей за десяток! Ситуация нас настораживает, пытаемся ее разрешить: она должна войти в нормальное русло ценообразования на такие социальные продукты", - подчеркнула замглавы отраслевого союза.
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экономика, россия
Экономика, Россия
"Росптицесоюз" объяснил невозможность наращивания выпуска яиц

"Росптицесоюз": выпуск яиц не нарастить из-за дорогих кредитов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике
Яйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Производители куриных яиц надеются не снижать объемы производства в ближайшие годы, но не смогут обеспечить прирост, так как отрасль работает на грани рентабельности, ситуация усугубилась повышением ключевой ставки и дорогим финансированием, сообщила на конференции "Агротренды России 2023-2024" заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Елена Степанова.
"Прогнозируем, что падения производства не будет в этом году, выйдем на уровень прошлого года. Такая же стабильная ситуация, надеемся, будет складываться и в 2024 году. Конечно, повышенный спрос требует увеличения производства, но ситуация, в которой отрасль развивалась последние годы, к сожалению, не создала нам потенциала, который мог бы это повышение обеспечивать", - сказала Степанова.
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По ее словам, низкая рентабельность за последние несколько лет - 5-7%, в лучшем случае - 10% - "не тот уровень, при котором отрасль может развиваться", поэтому в ситуации с повышенным спросом населения на яйцо дополнительных ресурсов уже не оказалось. К примеру, еще в первом полугодии закончились лимиты по льготному кредитованию, а из-за роста ключевой ставки и дорогих коммерческих кредитов были приостановлены даже запущенные проекты.
Дополнительно, в случае их реализации, по отрасли ударят обнуление на полгода пошлин на импорт яйца или закрытие экспорта. "Пополнение ресурсов за счет импорта происходит только из Белоруссии, это давно сложившийся рынок. Если ставить вопрос о дополнительном импорте из третьих стран, мы категорически против: нужно развивать собственное производство и не разбалансировать рынок, который сложился годами", - сказала Степанова.
Кроме того, есть достаточно устойчивый экспорт по яйцу (1% от объема всего производства): например, российские предприятия Иркутской и Читинской области, занимая весомую долю на рынке Монголии, при запрете понесут серьезные убытки - потому что вернутся после полугодового перерыва будет сложно, заметила она, а поставки в другие направления быстро не наладить.
Комментируя в целом подорожание яиц в РФ, Степанова сказала, что сезонный рост осенью бывает каждый год, но в этом его усилил повышенный спрос населения, а сама ценовая ситуация "во многом спровоцирована торговыми сетями". По ее словам, есть проблема как в заключении долгосрочных контрактов с ритейлом - без них пока остается большинство производителей, так и в ценовой политике сетей. "На сегодня, когда возник повышенный спрос, торговля выставляет цены на торги, и предприятия сами в шоке - 160-170 рублей за десяток! Ситуация нас настораживает, пытаемся ее разрешить: она должна войти в нормальное русло ценообразования на такие социальные продукты", - подчеркнула замглавы отраслевого союза.
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