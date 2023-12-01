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Жалобу на приговор Яшину* за фейки об армии рассмотрят 13 декабря
Жалобу на приговор Яшину* за фейки об армии рассмотрят 13 декабря - РИА Новости, 01.12.2023
Жалобу на приговор Яшину* за фейки об армии рассмотрят 13 декабря
Второй кассационный суд общей юрисдикции 13 декабря рассмотрит жалобу на приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*, осужденному за... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:41
2023-12-01T11:41
2023-12-01T11:41
илья яшин
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
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МОСКВА, 1 дек- РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 13 декабря рассмотрит жалобу на приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*, осужденному за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков. "Суд назначил рассмотрение кассационной жалобы на 13 декабря", - сказал адвокат. Мещанский райсуд 9 декабря назначил Яшину* 8,5 лет колонии общего режима. Мосгорсуд 19 апреля признал приговор законным. По данным обвинения, в апреле прошлого года Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией". Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции". Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20231128/glukhovskiy-1912378316.html
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илья яшин, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Илья Яшин, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
Жалобу на приговор Яшину* за фейки об армии рассмотрят 13 декабря
Кассационную жалобу на приговор Яшину за фейки об армии рассмотрят 13 декабря
МОСКВА, 1 дек- РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 13 декабря рассмотрит жалобу на приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*, осужденному за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков.
"Суд назначил рассмотрение кассационной жалобы на 13 декабря", - сказал адвокат.
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Мещанский райсуд 9 декабря назначил Яшину* 8,5 лет колонии общего режима. Мосгорсуд
19 апреля признал приговор законным.
По данным обвинения, в апреле прошлого года Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче
. СК
полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".
Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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