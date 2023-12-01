https://ria.ru/20231201/yashin-1913115715.html

Жалобу на приговор Яшину* за фейки об армии рассмотрят 13 декабря

Жалобу на приговор Яшину* за фейки об армии рассмотрят 13 декабря - РИА Новости, 01.12.2023

Жалобу на приговор Яшину* за фейки об армии рассмотрят 13 декабря

Второй кассационный суд общей юрисдикции 13 декабря рассмотрит жалобу на приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*, осужденному за... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:41

2023-12-01T11:41

2023-12-01T11:41

илья яшин

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

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МОСКВА, 1 дек- РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 13 декабря рассмотрит жалобу на приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*, осужденному за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Бирюков. "Суд назначил рассмотрение кассационной жалобы на 13 декабря", - сказал адвокат. Мещанский райсуд 9 декабря назначил Яшину* 8,5 лет колонии общего режима. Мосгорсуд 19 апреля признал приговор законным. По данным обвинения, в апреле прошлого года Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией". Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции". Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231128/glukhovskiy-1912378316.html

https://ria.ru/20231129/armiya-1912685049.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илья яшин, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд