https://ria.ru/20231201/yakutiya-1913264957.html

Николаев: в Якутии возводят 14 объектов здравоохранения

Николаев: в Якутии возводят 14 объектов здравоохранения - РИА Новости, 01.12.2023

Николаев: в Якутии возводят 14 объектов здравоохранения

В Республике Саха (Якутия) в настоящий момент идет строительство 14 объектов здравоохранения, сообщил глава региона Айсен Николаев на полях II Национального... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:01

2023-12-01T20:01

2023-12-01T20:01

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Республике Саха (Якутия) в настоящий момент идет строительство 14 объектов здравоохранения, сообщил глава региона Айсен Николаев на полях II Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023". "В Якутии строится достаточно большое количество лечебных учреждений. Я на днях докладывал президенту (России Владимиру Путину – ред.), что сейчас одновременно у нас строится 14 объектов. Никогда такого еще не было в истории Якутии", - отметил Николаев. Он добавил, что среди возводимых объектов - крупная больница в арктическом районе в селе Хонуу. Это учреждение планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие месяцы. "Ну и, конечно, мы все ждем введения крупнейшего объекта медицины Якутии – онкологического центра. Мы надеемся, что до конца года все ремонтные работы и установка высокотехнологичного оборудования будут закончены, и в начале следующего года можно будет его уже открыть и начинать лечить людей", - подчеркнул глава. Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия – министерство здравоохранения и фонд "Росконгресс", партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

https://ria.ru/20231129/stroymaterialy-1912670716.html

https://ria.ru/20231130/tovarooborot-1912880213.html

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), россия, айсен николаев