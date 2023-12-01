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Николаев: в Якутии возводят 14 объектов здравоохранения
Николаев: в Якутии возводят 14 объектов здравоохранения - РИА Новости, 01.12.2023
Николаев: в Якутии возводят 14 объектов здравоохранения
В Республике Саха (Якутия) в настоящий момент идет строительство 14 объектов здравоохранения, сообщил глава региона Айсен Николаев на полях II Национального... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:01
2023-12-01T20:01
2023-12-01T20:01
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
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айсен николаев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Республике Саха (Якутия) в настоящий момент идет строительство 14 объектов здравоохранения, сообщил глава региона Айсен Николаев на полях II Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023". "В Якутии строится достаточно большое количество лечебных учреждений. Я на днях докладывал президенту (России Владимиру Путину – ред.), что сейчас одновременно у нас строится 14 объектов. Никогда такого еще не было в истории Якутии", - отметил Николаев. Он добавил, что среди возводимых объектов - крупная больница в арктическом районе в селе Хонуу. Это учреждение планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие месяцы. "Ну и, конечно, мы все ждем введения крупнейшего объекта медицины Якутии – онкологического центра. Мы надеемся, что до конца года все ремонтные работы и установка высокотехнологичного оборудования будут закончены, и в начале следующего года можно будет его уже открыть и начинать лечить людей", - подчеркнул глава. Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия – министерство здравоохранения и фонд "Росконгресс", партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава.
https://ria.ru/20231129/stroymaterialy-1912670716.html
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республика саха (якутия), россия, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев
Николаев: в Якутии возводят 14 объектов здравоохранения
Николаев: в Якутии возводят 14 объектов здравоохранения
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Республике Саха (Якутия) в настоящий момент идет строительство 14 объектов здравоохранения, сообщил глава региона Айсен Николаев на полях II Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение 2023".
"В Якутии строится достаточно большое количество лечебных учреждений. Я на днях докладывал президенту (России Владимиру Путину
– ред.), что сейчас одновременно у нас строится 14 объектов. Никогда такого еще не было в истории Якутии", - отметил Николаев.
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Он добавил, что среди возводимых объектов - крупная больница в арктическом районе в селе Хонуу. Это учреждение планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие месяцы.
"Ну и, конечно, мы все ждем введения крупнейшего объекта медицины Якутии – онкологического центра. Мы надеемся, что до конца года все ремонтные работы и установка высокотехнологичного оборудования будут закончены, и в начале следующего года можно будет его уже открыть и начинать лечить людей", - подчеркнул глава.
Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве
1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия – министерство здравоохранения и фонд "Росконгресс", партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава.
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