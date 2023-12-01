https://ria.ru/20231201/vzyatka-1913273451.html

На директора белгородского предприятия завели дело о даче взятки

На директора белгородского предприятия завели дело о даче взятки - РИА Новости, 01.12.2023

На директора белгородского предприятия завели дело о даче взятки

Уголовное дело заведено на директора ЗАО "Белгородский цемент" Эдуарда Андросова по обвинению о даче взятки за нарушение экологического законодательства,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T21:18

2023-12-01T21:18

2023-12-01T21:18

происшествия

белгород

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Уголовное дело заведено на директора ЗАО "Белгородский цемент" Эдуарда Андросова по обвинению о даче взятки за нарушение экологического законодательства, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным ведомства, из-за многочисленных жалоб жителей города Белгорода на нарушения экологических правил завода, властями была организована проверка соблюдения предприятием нормативных требований. В результате было обнаружено 29 нарушений. Для того чтобы избежать штрафов, Андросов попытался дать взятку в сумме 500 тысяч рублей должностным лицам Росприроднадзора, но был задержан сотрудниками УФСБ. "В отношении Андросова Э.В. СУ СК возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). УФСБ совместно с Правительством региона, СУ СК, Прокуратурой и Росприроднадзором организован комплекс мероприятий по приведению работы ЗАО "Белгородский цемент" в соответствии с требованиями экологического законодательства", - говорится в сообщении. По данным регионального СУСК, подозреваемый задержан следователями. Учитывая активное сотрудничество Андросова со следствием, следователями подготовлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Эдуард Андросов является также депутатом Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному округу № 14, членом партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20231130/vzyatka-1913013164.html

https://ria.ru/20231121/sud-1910723914.html

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происшествия, белгород, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), следственный комитет россии (ск рф)