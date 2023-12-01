https://ria.ru/20231201/vzyatka-1913273451.html
На директора белгородского предприятия завели дело о даче взятки
На директора белгородского предприятия завели дело о даче взятки - РИА Новости, 01.12.2023
На директора белгородского предприятия завели дело о даче взятки
Уголовное дело заведено на директора ЗАО "Белгородский цемент" Эдуарда Андросова по обвинению о даче взятки за нарушение экологического законодательства,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T21:18
2023-12-01T21:18
2023-12-01T21:18
происшествия
белгород
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
БЕЛГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Уголовное дело заведено на директора ЗАО "Белгородский цемент" Эдуарда Андросова по обвинению о даче взятки за нарушение экологического законодательства, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным ведомства, из-за многочисленных жалоб жителей города Белгорода на нарушения экологических правил завода, властями была организована проверка соблюдения предприятием нормативных требований. В результате было обнаружено 29 нарушений. Для того чтобы избежать штрафов, Андросов попытался дать взятку в сумме 500 тысяч рублей должностным лицам Росприроднадзора, но был задержан сотрудниками УФСБ. "В отношении Андросова Э.В. СУ СК возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). УФСБ совместно с Правительством региона, СУ СК, Прокуратурой и Росприроднадзором организован комплекс мероприятий по приведению работы ЗАО "Белгородский цемент" в соответствии с требованиями экологического законодательства", - говорится в сообщении. По данным регионального СУСК, подозреваемый задержан следователями. Учитывая активное сотрудничество Андросова со следствием, следователями подготовлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Эдуард Андросов является также депутатом Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному округу № 14, членом партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20231130/vzyatka-1913013164.html
https://ria.ru/20231121/sud-1910723914.html
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
На директора белгородского предприятия завели дело о даче взятки
ФСБ: на директора белгородского предприятия завели дело о даче взятки