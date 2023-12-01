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В Орловской области будут судить бывшего налогового инспектора за взятку - РИА Новости, 01.12.2023
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17:19 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/vzyatka-1913234624.html
В Орловской области будут судить бывшего налогового инспектора за взятку
В Орловской области будут судить бывшего налогового инспектора за взятку - РИА Новости, 01.12.2023
В Орловской области будут судить бывшего налогового инспектора за взятку
Бывшего налогового инспектора из Орловской области будут судить за получение взятки, за 460 тысяч рублей женщина не стала включать в план налоговых проверок... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:19
2023-12-01T17:19
происшествия
орловская область
россия
орел
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бывшего налогового инспектора из Орловской области будут судить за получение взятки, за 460 тысяч рублей женщина не стала включать в план налоговых проверок одну из орловских компаний, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. "Следственным управлением СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора одного из отделов УФНС России по Орловской области, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении. По данным СУСК, 1 сентября обвиняемая получила от жителя города Орла 460 тысяч рублей взятки за то, чтобы в течение 5 лет не включать общество с ограниченной ответственностью, гендиректором которого является взяткодатель, в планы выездных налоговых проверок УФНС России по Орловской области. Как уточнили в прокуратуре региона, женщина занимала должность главного государственного налогового инспектора отдела предпроверочного анализа и планирования выездных налоговых проверок УФНС России по Орловской области. Отмечается, что дело направлено в Железнодорожный районный суд города Орла.
https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912541946.html
https://ria.ru/20231124/sud-1911702550.html
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происшествия, орловская область, россия, орел, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орловская область, Россия, Орел, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орловской области будут судить бывшего налогового инспектора за взятку

СК: в Орловской области будут судить бывшего налогового инспектора за взятку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бывшего налогового инспектора из Орловской области будут судить за получение взятки, за 460 тысяч рублей женщина не стала включать в план налоговых проверок одну из орловских компаний, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
"Следственным управлением СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора одного из отделов УФНС России по Орловской области, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
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По данным СУСК, 1 сентября обвиняемая получила от жителя города Орла 460 тысяч рублей взятки за то, чтобы в течение 5 лет не включать общество с ограниченной ответственностью, гендиректором которого является взяткодатель, в планы выездных налоговых проверок УФНС России по Орловской области.
Как уточнили в прокуратуре региона, женщина занимала должность главного государственного налогового инспектора отдела предпроверочного анализа и планирования выездных налоговых проверок УФНС России по Орловской области. Отмечается, что дело направлено в Железнодорожный районный суд города Орла.
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