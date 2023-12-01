https://ria.ru/20231201/vystavka-1913212308.html

В Госдуме назвали выставку "Россия" уникальным шансом посмотреть страну

В Госдуме назвали выставку "Россия" уникальным шансом посмотреть страну - РИА Новости, 01.12.2023

В Госдуме назвали выставку "Россия" уникальным шансом посмотреть страну

Международная выставка-форум "Россия" - это уникальный шанс посмотреть за несколько часов на то, в какой стране мы живем, заявил журналистам глава комитета... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:58

2023-12-01T15:58

2023-12-01T16:39

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

госдума рф

сангаджи тарбаев

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" - это уникальный шанс посмотреть за несколько часов на то, в какой стране мы живем, заявил журналистам глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. "Вызывает грандиозные впечатления, потому что, на мой взгляд, это уникальный шанс для любого жителя России буквально за несколько часов посмотреть на то, в какой стране мы живем. Потому что, по большому счету, за последние 30 лет (мы) в каком-то смысле заперлись в своих субъектах и живем своими проблемами, не обращая внимания на то, какие возможности и какие перспективы есть у межрегионального сотрудничества", - сказал Тарбаев. Депутат также отметил, что выставка "Россия" - это возможность для старшего поколения "вспомнить, какими мы были", а для молодежи - узнать, "какими мы можем быть". Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231201/protez-1913087838.html

https://ria.ru/20231130/ardi-1912885533.html

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выставка-форум "россия", госдума рф, сангаджи тарбаев, россия