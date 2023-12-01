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При ударе ВСУ погиб житель Херсонской области

При ударе ВСУ погиб житель Херсонской области - РИА Новости, 01.12.2023

При ударе ВСУ погиб житель Херсонской области

Один мирный житель Херсонской области погиб под украинскими обстрелами левого берега Днепра, которые велись на протяжении всего минувшего дня и ночи, сообщил... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:21

2023-12-01T10:21

2023-12-01T10:21

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 1 дек - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб под украинскими обстрелами левого берега Днепра, которые велись на протяжении всего минувшего дня и ночи, сообщил журналистам в пятницу источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрелов погиб один мирный житель. В течение ночи киевский режим вел обстрелы гражданской инфраструктуры Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Корсунки, Алешек, Днепрян, Крынок, Голой Пристани, выпустив по левому берегу в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил источник.В течение светлого времени суток украинская армия выпустила по населенным пунктам Херсонщины более 60 снарядов из ствольной артиллерии. Большая часть "прилетов", 27 попаданий, пришлись по Крынкам. Разрушения инфраструктуры области уточняются.

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины