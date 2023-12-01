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При ударе ВСУ погиб житель Херсонской области - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/vsu-1913088716.html
При ударе ВСУ погиб житель Херсонской области
При ударе ВСУ погиб житель Херсонской области - РИА Новости, 01.12.2023
При ударе ВСУ погиб житель Херсонской области
Один мирный житель Херсонской области погиб под украинскими обстрелами левого берега Днепра, которые велись на протяжении всего минувшего дня и ночи, сообщил... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:21
2023-12-01T10:21
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 1 дек - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб под украинскими обстрелами левого берега Днепра, которые велись на протяжении всего минувшего дня и ночи, сообщил журналистам в пятницу источник, знакомый с ситуацией. &quot;В результате обстрелов погиб один мирный житель. В течение ночи киевский режим вел обстрелы гражданской инфраструктуры Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Корсунки, Алешек, Днепрян, Крынок, Голой Пристани, выпустив по левому берегу в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии&quot;, - сообщил источник.В течение светлого времени суток украинская армия выпустила по населенным пунктам Херсонщины более 60 снарядов из ствольной артиллерии. Большая часть "прилетов", 27 попаданий, пришлись по Крынкам. Разрушения инфраструктуры области уточняются.
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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происшествия, херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
При ударе ВСУ погиб житель Херсонской области

Мирный житель Херсонской области погиб при обстреле левого берега Днепра ВСУ

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Воронка от попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 1 дек - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб под украинскими обстрелами левого берега Днепра, которые велись на протяжении всего минувшего дня и ночи, сообщил журналистам в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
«

"В результате обстрелов погиб один мирный житель. В течение ночи киевский режим вел обстрелы гражданской инфраструктуры Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Корсунки, Алешек, Днепрян, Крынок, Голой Пристани, выпустив по левому берегу в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил источник.

В течение светлого времени суток украинская армия выпустила по населенным пунктам Херсонщины более 60 снарядов из ствольной артиллерии. Большая часть "прилетов", 27 попаданий, пришлись по Крынкам.
Разрушения инфраструктуры области уточняются.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 ноября, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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