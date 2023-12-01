https://ria.ru/20231201/video-1913080855.html

Появилось видео "ювелирного" уничтожения позиций ВСУ

Появилось видео "ювелирного" уничтожения позиций ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023

Появилось видео "ювелирного" уничтожения позиций ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало в пятницу видео уничтожения позиций ВСУ под Клещеевкой и Белогоровкой. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:43

2023-12-01T09:43

2023-12-01T09:43

специальная военная операция на украине

клещеевка

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало в пятницу видео уничтожения позиций ВСУ под Клещеевкой и Белогоровкой. На одном видео российского военного ведомства, снятом на камеру дрона, показан вблизи украинский солдат, прячущийся в окоп, после чего туда сразу же прилетает снаряд. "Российские военнослужащие операторы БПЛА ювелирно выбивают боевиков ВСУ с укрытий и нор на позициях у Клещеевки", - прокомментировали в Минобороны данный эпизод. На другом ролике, снятом в районе Белогоровки, демонстрируется поражение техники и личного состава украинских войск - на некоторых кадрах снаряды с дрона сбрасываются прицельно прямо в траншею "над головами" ВСУ.

https://ria.ru/20231201/drony-1913049743.html

клещеевка

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Работа операторов БПЛА и артиллеристов под Клещеевкой и Белогоровкой Работа операторов БПЛА и артиллеристов под Клещеевкой и Белогоровкой 2023-12-01T09:43 true PT1M05S

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клещеевка, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)