https://ria.ru/20231201/video-1913080855.html
Появилось видео "ювелирного" уничтожения позиций ВСУ
Появилось видео "ювелирного" уничтожения позиций ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023
Появилось видео "ювелирного" уничтожения позиций ВСУ
Министерство обороны РФ опубликовало в пятницу видео уничтожения позиций ВСУ под Клещеевкой и Белогоровкой. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:43
2023-12-01T09:43
2023-12-01T09:43
специальная военная операция на украине
клещеевка
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913080722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_322fbdaf00ea31ea60a46d9a554cf159.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало в пятницу видео уничтожения позиций ВСУ под Клещеевкой и Белогоровкой. На одном видео российского военного ведомства, снятом на камеру дрона, показан вблизи украинский солдат, прячущийся в окоп, после чего туда сразу же прилетает снаряд. "Российские военнослужащие операторы БПЛА ювелирно выбивают боевиков ВСУ с укрытий и нор на позициях у Клещеевки", - прокомментировали в Минобороны данный эпизод. На другом ролике, снятом в районе Белогоровки, демонстрируется поражение техники и личного состава украинских войск - на некоторых кадрах снаряды с дрона сбрасываются прицельно прямо в траншею "над головами" ВСУ.
https://ria.ru/20231201/drony-1913049743.html
клещеевка
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РИА Новости
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913080722_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8f3b5b8e40bb1aa7fee6e2694b1035dc.jpg
Работа операторов БПЛА и артиллеристов под Клещеевкой и Белогоровкой
Работа операторов БПЛА и артиллеристов под Клещеевкой и Белогоровкой
2023-12-01T09:43
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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клещеевка, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появилось видео "ювелирного" уничтожения позиций ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ под Клещеевкой и Белогоровкой
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало в пятницу видео уничтожения позиций ВСУ под Клещеевкой и Белогоровкой.
На одном видео российского военного ведомства, снятом на камеру дрона, показан вблизи украинский солдат, прячущийся в окоп, после чего туда сразу же прилетает снаряд.
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"Российские военнослужащие операторы БПЛА ювелирно выбивают боевиков ВСУ с укрытий и нор на позициях у Клещеевки", - прокомментировали в Минобороны данный эпизод.
На другом ролике, снятом в районе Белогоровки, демонстрируется поражение техники и личного состава украинских войск - на некоторых кадрах снаряды с дрона сбрасываются прицельно прямо в траншею "над головами" ВСУ.