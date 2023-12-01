Рейтинг@Mail.ru
"Таких, как вы, мы не лечим". С чем столкнулись сотни тысяч россиян - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 01.12.2023 (обновлено: 15:33 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html
"Таких, как вы, мы не лечим". С чем столкнулись сотни тысяч россиян
"Таких, как вы, мы не лечим". С чем столкнулись сотни тысяч россиян - РИА Новости, 01.12.2023
"Таких, как вы, мы не лечим". С чем столкнулись сотни тысяч россиян
ВИЧ-инфекцию давно научились контролировать. Терапия и соблюдение мер безопасности позволяют больным вести полноценную жизнь и никого не заражать. Тем не менее... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:00
2023-12-01T15:33
общество
вич
врачи
дискриминация
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909228342_0:222:3212:2029_1920x0_80_0_0_c051328fb6019c95d19cb4284d95b2ba.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Антонина Матвеева. ВИЧ-инфекцию давно научились контролировать. Терапия и соблюдение мер безопасности позволяют больным вести полноценную жизнь и никого не заражать. Тем не менее предрассудки сохраняются до сих пор — вплоть до того, что пациентам отказывают в медицинской помощи. О том, как искоренить заблуждения, — в материале РИА Новости."Указали на дверь"Больные ВИЧ так часто сталкиваются с осуждением окружающих, что предпочитают жить в тени. Первая же героиня, которая общалась с РИА Новости, попросила изменить ее имя.​​У 24-летней Валерии из Санкт-Петербурга — ВИЧ с рождения. До сих пор вспоминает, как впервые узнала, что у медиков тоже бывают предрассудки."У меня сильно нарывал зуб — не помогали никакие обезболивающие. Решила обратиться в частную клинику", — говорит она.Пациентку спросили, есть ли у нее аллергия на какие-либо препараты и не страдает ли хроническими заболеваниями. Без задней мысли Валерия сообщила про ВИЧ.Врач тут же наотрез отказался помогать.&quot;Заявил: &quot;Таких, как вы, мы не лечим: боимся заразиться&quot;. Я обратилась к руководству клиники с просьбой разобраться, объяснила, что ситуация экстренная, но мне просто указали на дверь, — рассказывает девушка. — Ничего не оставалось, кроме как уйти. Из клиники вышла с ощущением, что меня оскорбили&quot;."Через это прошел каждый"Сейчас в России свыше 1,5 миллиона больных ВИЧ, отмечает эксперт Роспотребнадзора Вадим Покровский. По словам специалиста, практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с дискриминацией."Чаще всего — в регионах, где меньше квалифицированных специалистов. Но иногда это происходит и в крупных городах, — говорит он. — Причина в том, что врачей почти не обучают работать с этой инфекцией. Например, в медвузах до сих пор нет специализированной кафедры, зато есть кафедры туберкулеза, хотя больных им — в разы меньше".По закону ВИЧ-положительным должны оказывать все виды медицинской помощи на общих основаниях. Они пользуются правами, предусмотренными статьей 14 ФЗ № 38 — об охране здоровья граждан.Ни государственная, ни частная клиники не имеют права отказать таким людям в приеме или госпитализации. За это медиков могут уволить. Причем пациент не обязан сообщать им о своем статусе.Тем не менее организации умудряются обходить эти правила."Иногда не отказывают напрямую, но начинают юлить, — объясняет представитель общественного движения "Пациентский контроль" Юлия Верещагина. — Узнают о болезни и под разными предлогами направляют в другие клиники. Или находят несуществующие противопоказания для процедуры. Человек может так и не понять, почему ему не помогли".Рабочие моментыЕще одна частая проблема пациентов с ВИЧ — дискриминация на работе и в образовательных учреждениях. С этим столкнулась 18-летняя Ирина (имя изменено), которая училась на дизайнера. Ее хотели отчислить из колледжа за диагноз."Врачи запретили мне заниматься физкультурой. Преподаватель о болезни не знал, я объяснила: "По медицинским показаниям". Он потребовал принести справку медсестре. Пришлось идти в СПИД-центр и просить не ставить печать организации. Вот только я не учла, что там останется отметка врача-инфекциониста", — говорит она.Когда справку увидели в колледже, разгорелся скандал. Медсестра собрала консилиум и рассказала о болезни девушки всем преподавателям. Те потребовали немедленного отчисления. Аргументировали тем, что студентка работает с иголками и ножницами — значит, "может порезаться и кого-то заразить".&quot;Мне сказали: &quot;Если бы мы знали, что ты &quot;вичевая&quot;, то вообще бы не зачислили&quot;, — вспоминает Ирина. — Самое смешное, что с другими людьми я контактировала, разве что передавая ткань, но это никого не убедило&quot;.По словам пациентки, больше всего задело, что к ней относятся как к "чему-то ненормальному". Притом что она не отличается от других: при терапии человек живет полноценной жизнью. Если лечение эффективно, то исключается риск заражения окружающих, поскольку вирусная нагрузка на организм падает.Кроме того, ВИЧ не передается воздушно-капельным, водным, контактно-бытовым путем, через пользование общей посудой и одним туалетом, через рукопожатия и объятия, при поцелуях.В ситуацию вмешались представители СПИД-центра. Ирину в итоге не отчислили. Ушла сама: "Не выдержала косых взглядов со стороны преподавателей".У некоторых такого выбора нет. В этом году Надежду (имя изменено) из Татарстана уволил из магазина начальник: слухи о болезни разнесли по поселку местные жители. "Оскорблял последними словами, — вспоминает она. — Хотела покончить с собой, но меня спас психолог".Комментируя эти ситуации, медицинский юрист Ирина Гриценко отмечает: незаконное разглашение ВИЧ-статуса преследуется по закону — это врачебная тайна. В отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело по 137-й статье ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") УК. Это грозит лишением свободы до двух лет.Также закон запрещает увольнять или не принимать на работу ВИЧ-положительных людей из-за их статуса. В России есть перечень профессий и должностей, которые требуют обязательного освидетельствования на инфекцию.Однако к ним относятся лишь медики в хирургических стационарах, те, кто занимаются профилактикой и лечением ВИЧ, а также военные. Если у них выявляют болезнь, то просто переводят на другую должность."Заставляли есть отдельно"Некоторые все же решаются открыто заявить о своем ВИЧ-положительном статусе. Например, психолог Светлана Изамбаева основала фонд поддержки ВИЧ-инфицированных людей и теперь рассказывает в интервью на YouTube, с чем ей приходится сталкиваться из-за диагноза.&quot;Негативных примеров масса. Однажды я привезла брата с инвалидностью в санаторий, — говорит она. — Ему были необходимы занятия в бассейне, но сам спуститься в воду и полноценно двигаться он не мог. Мне приходилось плавать с ним. Когда о моем недуге узнали сотрудники, то запретили вообще подходить к бассейну. Кроме того, заставляли в столовой есть из отдельной тарелки&quot;.Коснулось это и детей Изамбаевой, которые не болеют ВИЧ. Их исключали из детского сада и лишали музыкальных развивающих занятий. Остальные родители боялись, что она распространит инфекцию, просто забирая ребенка с занятий.Справедливость для всехИз-за таких случаев, поясняют правозащитники, пациенты боятся рассказывать о дискриминации. Хотя огласка, наоборот, им только помогает. К тому же таким образом проблему предрассудков будут куда активнее обсуждать в обществе."Отказом в медицинской помощи, например, занимаются Минздрав и Росздравнадзор. В остальных вопросах помогут социальные службы. Они достаточно оперативно реагируют", — отмечает Верещагина.Помогает и просвещение граждан. Уже много лет в России в преддверии 1 декабря проводится информационная кампания, где людям объясняют, что на самом деле представляет собой ВИЧ-инфекция. По мнению специалистов, такие акции нужно организовывать как можно чаще.Вопрос касается и медиков — эксперты призывают совершенствовать уровень их квалификации. Это поможет остановить не только случаи неправомерного отношения к пациентам с ВИЧ, но и дальнейшее распространение инфекции.
https://ria.ru/20230505/vich-1869741505.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909228342_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_9df70ca30234ca11282d3f2519f57701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вич, врачи, дискриминация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, ВИЧ, врачи, дискриминация, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
"Таких, как вы, мы не лечим". С чем столкнулись сотни тысяч россиян

Правозащитники выступили против дискриминации пациентов с ВИЧ

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Антонина Матвеева. ВИЧ-инфекцию давно научились контролировать. Терапия и соблюдение мер безопасности позволяют больным вести полноценную жизнь и никого не заражать. Тем не менее предрассудки сохраняются до сих пор — вплоть до того, что пациентам отказывают в медицинской помощи. О том, как искоренить заблуждения, — в материале РИА Новости.

"Указали на дверь"

Больные ВИЧ так часто сталкиваются с осуждением окружающих, что предпочитают жить в тени. Первая же героиня, которая общалась с РИА Новости, попросила изменить ее имя.
​​У 24-летней Валерии из Санкт-Петербурга — ВИЧ с рождения. До сих пор вспоминает, как впервые узнала, что у медиков тоже бывают предрассудки.
"У меня сильно нарывал зуб — не помогали никакие обезболивающие. Решила обратиться в частную клинику", — говорит она.
© Фото : Freepik / senivpetroЖенщина у стоматолога
Женщина у стоматолога - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Freepik / senivpetro
Женщина у стоматолога
Пациентку спросили, есть ли у нее аллергия на какие-либо препараты и не страдает ли хроническими заболеваниями. Без задней мысли Валерия сообщила про ВИЧ.
Врач тут же наотрез отказался помогать.
«

"Заявил: "Таких, как вы, мы не лечим: боимся заразиться". Я обратилась к руководству клиники с просьбой разобраться, объяснила, что ситуация экстренная, но мне просто указали на дверь, — рассказывает девушка. — Ничего не оставалось, кроме как уйти. Из клиники вышла с ощущением, что меня оскорбили".

"Через это прошел каждый"

Сейчас в России свыше 1,5 миллиона больных ВИЧ, отмечает эксперт Роспотребнадзора Вадим Покровский. По словам специалиста, практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с дискриминацией.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Медицинские работники в больнице
"Чаще всего — в регионах, где меньше квалифицированных специалистов. Но иногда это происходит и в крупных городах, — говорит он. — Причина в том, что врачей почти не обучают работать с этой инфекцией. Например, в медвузах до сих пор нет специализированной кафедры, зато есть кафедры туберкулеза, хотя больных им — в разы меньше".
По закону ВИЧ-положительным должны оказывать все виды медицинской помощи на общих основаниях. Они пользуются правами, предусмотренными статьей 14 ФЗ № 38 — об охране здоровья граждан.
Ни государственная, ни частная клиники не имеют права отказать таким людям в приеме или госпитализации. За это медиков могут уволить. Причем пациент не обязан сообщать им о своем статусе.
© iStock.com / pcess609Пациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / pcess609
Пациент на приеме у врача
Тем не менее организации умудряются обходить эти правила.
"Иногда не отказывают напрямую, но начинают юлить, — объясняет представитель общественного движения "Пациентский контроль" Юлия Верещагина. — Узнают о болезни и под разными предлогами направляют в другие клиники. Или находят несуществующие противопоказания для процедуры. Человек может так и не понять, почему ему не помогли".

Рабочие моменты

Еще одна частая проблема пациентов с ВИЧ — дискриминация на работе и в образовательных учреждениях. С этим столкнулась 18-летняя Ирина (имя изменено), которая училась на дизайнера. Ее хотели отчислить из колледжа за диагноз.
© iStock.com / Drazen ZigicСтуденты на занятии
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / Drazen Zigic
Студенты на занятии
"Врачи запретили мне заниматься физкультурой. Преподаватель о болезни не знал, я объяснила: "По медицинским показаниям". Он потребовал принести справку медсестре. Пришлось идти в СПИД-центр и просить не ставить печать организации. Вот только я не учла, что там останется отметка врача-инфекциониста", — говорит она.
Когда справку увидели в колледже, разгорелся скандал. Медсестра собрала консилиум и рассказала о болезни девушки всем преподавателям. Те потребовали немедленного отчисления. Аргументировали тем, что студентка работает с иголками и ножницами — значит, "может порезаться и кого-то заразить".
«

"Мне сказали: "Если бы мы знали, что ты "вичевая", то вообще бы не зачислили", — вспоминает Ирина. — Самое смешное, что с другими людьми я контактировала, разве что передавая ткань, но это никого не убедило".

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШвея
Работница в швейном цехе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Швея
По словам пациентки, больше всего задело, что к ней относятся как к "чему-то ненормальному". Притом что она не отличается от других: при терапии человек живет полноценной жизнью. Если лечение эффективно, то исключается риск заражения окружающих, поскольку вирусная нагрузка на организм падает.
Кроме того, ВИЧ не передается воздушно-капельным, водным, контактно-бытовым путем, через пользование общей посудой и одним туалетом, через рукопожатия и объятия, при поцелуях.
В ситуацию вмешались представители СПИД-центра. Ирину в итоге не отчислили. Ушла сама: "Не выдержала косых взглядов со стороны преподавателей".
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте Центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте Центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
У некоторых такого выбора нет. В этом году Надежду (имя изменено) из Татарстана уволил из магазина начальник: слухи о болезни разнесли по поселку местные жители. "Оскорблял последними словами, — вспоминает она. — Хотела покончить с собой, но меня спас психолог".
Комментируя эти ситуации, медицинский юрист Ирина Гриценко отмечает: незаконное разглашение ВИЧ-статуса преследуется по закону — это врачебная тайна. В отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело по 137-й статье ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") УК. Это грозит лишением свободы до двух лет.
Также закон запрещает увольнять или не принимать на работу ВИЧ-положительных людей из-за их статуса. В России есть перечень профессий и должностей, которые требуют обязательного освидетельствования на инфекцию.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Однако к ним относятся лишь медики в хирургических стационарах, те, кто занимаются профилактикой и лечением ВИЧ, а также военные. Если у них выявляют болезнь, то просто переводят на другую должность.

"Заставляли есть отдельно"

Некоторые все же решаются открыто заявить о своем ВИЧ-положительном статусе. Например, психолог Светлана Изамбаева основала фонд поддержки ВИЧ-инфицированных людей и теперь рассказывает в интервью на YouTube, с чем ей приходится сталкиваться из-за диагноза.
«

"Негативных примеров масса. Однажды я привезла брата с инвалидностью в санаторий, — говорит она. — Ему были необходимы занятия в бассейне, но сам спуститься в воду и полноценно двигаться он не мог. Мне приходилось плавать с ним. Когда о моем недуге узнали сотрудники, то запретили вообще подходить к бассейну. Кроме того, заставляли в столовой есть из отдельной тарелки".

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПитание в столовой
Питание в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Питание в столовой
Коснулось это и детей Изамбаевой, которые не болеют ВИЧ. Их исключали из детского сада и лишали музыкальных развивающих занятий. Остальные родители боялись, что она распространит инфекцию, просто забирая ребенка с занятий.

Справедливость для всех

Из-за таких случаев, поясняют правозащитники, пациенты боятся рассказывать о дискриминации. Хотя огласка, наоборот, им только помогает. К тому же таким образом проблему предрассудков будут куда активнее обсуждать в обществе.
"Отказом в медицинской помощи, например, занимаются Минздрав и Росздравнадзор. В остальных вопросах помогут социальные службы. Они достаточно оперативно реагируют", — отмечает Верещагина.
ВИЧ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
"Дешево и просто": разработан новый способ лечения ВИЧ
5 мая, 08:00
Помогает и просвещение граждан. Уже много лет в России в преддверии 1 декабря проводится информационная кампания, где людям объясняют, что на самом деле представляет собой ВИЧ-инфекция. По мнению специалистов, такие акции нужно организовывать как можно чаще.
Вопрос касается и медиков — эксперты призывают совершенствовать уровень их квалификации. Это поможет остановить не только случаи неправомерного отношения к пациентам с ВИЧ, но и дальнейшее распространение инфекции.
 
ОбществоВИЧврачидискриминацияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала