https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html

"Таких, как вы, мы не лечим". С чем столкнулись сотни тысяч россиян

"Таких, как вы, мы не лечим". С чем столкнулись сотни тысяч россиян - РИА Новости, 01.12.2023

"Таких, как вы, мы не лечим". С чем столкнулись сотни тысяч россиян

ВИЧ-инфекцию давно научились контролировать. Терапия и соблюдение мер безопасности позволяют больным вести полноценную жизнь и никого не заражать. Тем не менее... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:00

2023-12-01T08:00

2023-12-01T15:33

общество

вич

врачи

дискриминация

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Антонина Матвеева. ВИЧ-инфекцию давно научились контролировать. Терапия и соблюдение мер безопасности позволяют больным вести полноценную жизнь и никого не заражать. Тем не менее предрассудки сохраняются до сих пор — вплоть до того, что пациентам отказывают в медицинской помощи. О том, как искоренить заблуждения, — в материале РИА Новости."Указали на дверь"Больные ВИЧ так часто сталкиваются с осуждением окружающих, что предпочитают жить в тени. Первая же героиня, которая общалась с РИА Новости, попросила изменить ее имя.​​У 24-летней Валерии из Санкт-Петербурга — ВИЧ с рождения. До сих пор вспоминает, как впервые узнала, что у медиков тоже бывают предрассудки."У меня сильно нарывал зуб — не помогали никакие обезболивающие. Решила обратиться в частную клинику", — говорит она.Пациентку спросили, есть ли у нее аллергия на какие-либо препараты и не страдает ли хроническими заболеваниями. Без задней мысли Валерия сообщила про ВИЧ.Врач тут же наотрез отказался помогать."Заявил: "Таких, как вы, мы не лечим: боимся заразиться". Я обратилась к руководству клиники с просьбой разобраться, объяснила, что ситуация экстренная, но мне просто указали на дверь, — рассказывает девушка. — Ничего не оставалось, кроме как уйти. Из клиники вышла с ощущением, что меня оскорбили"."Через это прошел каждый"Сейчас в России свыше 1,5 миллиона больных ВИЧ, отмечает эксперт Роспотребнадзора Вадим Покровский. По словам специалиста, практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с дискриминацией."Чаще всего — в регионах, где меньше квалифицированных специалистов. Но иногда это происходит и в крупных городах, — говорит он. — Причина в том, что врачей почти не обучают работать с этой инфекцией. Например, в медвузах до сих пор нет специализированной кафедры, зато есть кафедры туберкулеза, хотя больных им — в разы меньше".По закону ВИЧ-положительным должны оказывать все виды медицинской помощи на общих основаниях. Они пользуются правами, предусмотренными статьей 14 ФЗ № 38 — об охране здоровья граждан.Ни государственная, ни частная клиники не имеют права отказать таким людям в приеме или госпитализации. За это медиков могут уволить. Причем пациент не обязан сообщать им о своем статусе.Тем не менее организации умудряются обходить эти правила."Иногда не отказывают напрямую, но начинают юлить, — объясняет представитель общественного движения "Пациентский контроль" Юлия Верещагина. — Узнают о болезни и под разными предлогами направляют в другие клиники. Или находят несуществующие противопоказания для процедуры. Человек может так и не понять, почему ему не помогли".Рабочие моментыЕще одна частая проблема пациентов с ВИЧ — дискриминация на работе и в образовательных учреждениях. С этим столкнулась 18-летняя Ирина (имя изменено), которая училась на дизайнера. Ее хотели отчислить из колледжа за диагноз."Врачи запретили мне заниматься физкультурой. Преподаватель о болезни не знал, я объяснила: "По медицинским показаниям". Он потребовал принести справку медсестре. Пришлось идти в СПИД-центр и просить не ставить печать организации. Вот только я не учла, что там останется отметка врача-инфекциониста", — говорит она.Когда справку увидели в колледже, разгорелся скандал. Медсестра собрала консилиум и рассказала о болезни девушки всем преподавателям. Те потребовали немедленного отчисления. Аргументировали тем, что студентка работает с иголками и ножницами — значит, "может порезаться и кого-то заразить"."Мне сказали: "Если бы мы знали, что ты "вичевая", то вообще бы не зачислили", — вспоминает Ирина. — Самое смешное, что с другими людьми я контактировала, разве что передавая ткань, но это никого не убедило".По словам пациентки, больше всего задело, что к ней относятся как к "чему-то ненормальному". Притом что она не отличается от других: при терапии человек живет полноценной жизнью. Если лечение эффективно, то исключается риск заражения окружающих, поскольку вирусная нагрузка на организм падает.Кроме того, ВИЧ не передается воздушно-капельным, водным, контактно-бытовым путем, через пользование общей посудой и одним туалетом, через рукопожатия и объятия, при поцелуях.В ситуацию вмешались представители СПИД-центра. Ирину в итоге не отчислили. Ушла сама: "Не выдержала косых взглядов со стороны преподавателей".У некоторых такого выбора нет. В этом году Надежду (имя изменено) из Татарстана уволил из магазина начальник: слухи о болезни разнесли по поселку местные жители. "Оскорблял последними словами, — вспоминает она. — Хотела покончить с собой, но меня спас психолог".Комментируя эти ситуации, медицинский юрист Ирина Гриценко отмечает: незаконное разглашение ВИЧ-статуса преследуется по закону — это врачебная тайна. В отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело по 137-й статье ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") УК. Это грозит лишением свободы до двух лет.Также закон запрещает увольнять или не принимать на работу ВИЧ-положительных людей из-за их статуса. В России есть перечень профессий и должностей, которые требуют обязательного освидетельствования на инфекцию.Однако к ним относятся лишь медики в хирургических стационарах, те, кто занимаются профилактикой и лечением ВИЧ, а также военные. Если у них выявляют болезнь, то просто переводят на другую должность."Заставляли есть отдельно"Некоторые все же решаются открыто заявить о своем ВИЧ-положительном статусе. Например, психолог Светлана Изамбаева основала фонд поддержки ВИЧ-инфицированных людей и теперь рассказывает в интервью на YouTube, с чем ей приходится сталкиваться из-за диагноза."Негативных примеров масса. Однажды я привезла брата с инвалидностью в санаторий, — говорит она. — Ему были необходимы занятия в бассейне, но сам спуститься в воду и полноценно двигаться он не мог. Мне приходилось плавать с ним. Когда о моем недуге узнали сотрудники, то запретили вообще подходить к бассейну. Кроме того, заставляли в столовой есть из отдельной тарелки".Коснулось это и детей Изамбаевой, которые не болеют ВИЧ. Их исключали из детского сада и лишали музыкальных развивающих занятий. Остальные родители боялись, что она распространит инфекцию, просто забирая ребенка с занятий.Справедливость для всехИз-за таких случаев, поясняют правозащитники, пациенты боятся рассказывать о дискриминации. Хотя огласка, наоборот, им только помогает. К тому же таким образом проблему предрассудков будут куда активнее обсуждать в обществе."Отказом в медицинской помощи, например, занимаются Минздрав и Росздравнадзор. В остальных вопросах помогут социальные службы. Они достаточно оперативно реагируют", — отмечает Верещагина.Помогает и просвещение граждан. Уже много лет в России в преддверии 1 декабря проводится информационная кампания, где людям объясняют, что на самом деле представляет собой ВИЧ-инфекция. По мнению специалистов, такие акции нужно организовывать как можно чаще.Вопрос касается и медиков — эксперты призывают совершенствовать уровень их квалификации. Это поможет остановить не только случаи неправомерного отношения к пациентам с ВИЧ, но и дальнейшее распространение инфекции.

https://ria.ru/20230505/vich-1869741505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вич, врачи, дискриминация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)