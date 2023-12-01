https://ria.ru/20231201/vengriya-1913082705.html

Орбан предложил не выносить вопрос вступления Украины на саммите ЕС

Орбан предложил не выносить вопрос вступления Украины на саммите ЕС - РИА Новости, 01.12.2023

Орбан предложил не выносить вопрос вступления Украины на саммите ЕС

Венгрия не будет налагать вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому что правила сообщества не предполагают такой возможности, вместо этого... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:54

2023-12-01T09:54

2023-12-01T10:37

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БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Венгрия не будет налагать вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому что правила сообщества не предполагают такой возможности, вместо этого Будапешт предлагает не выносить вопрос на повестку дня саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определённые темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны всё страны-члены", - сказал Орбан в эфире радио Кошшут.По его словам, общее решение ЕС по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС может быть принято, только если среди всех стран-членов будет согласие."То есть речь не о том, что есть решение, и мы его ветируем, а о том, что решения нет", - объяснил Орбан.Он подчеркнул, что "начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с венгерскими национальными интересами"."Заранее можно видеть, что согласия не будет, поэтому я предложил и предлагаю не начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС... и не выносить на повестку дня", - сказал Орбан, в понедельник принимавший в Будапеште главу Евросовета Шарля Мишеля.По его словам, со стороны ЕС ошибочно "заставлять" европейских лидеров выносить на повестку дня и обсуждать "неподготовленную" тему.

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912595925.html

https://ria.ru/20231125/es-1911765763.html

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венгрия, евросоюз, украина, в мире, виктор орбан, шарль мишель, евросовет, будапешт