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Орбан предложил не выносить вопрос вступления Украины на саммите ЕС - РИА Новости, 01.12.2023
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09:54 01.12.2023 (обновлено: 10:37 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/vengriya-1913082705.html
Орбан предложил не выносить вопрос вступления Украины на саммите ЕС
Орбан предложил не выносить вопрос вступления Украины на саммите ЕС - РИА Новости, 01.12.2023
Орбан предложил не выносить вопрос вступления Украины на саммите ЕС
Венгрия не будет налагать вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому что правила сообщества не предполагают такой возможности, вместо этого... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:54
2023-12-01T10:37
венгрия
евросоюз
украина
в мире
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БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Венгрия не будет налагать вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому что правила сообщества не предполагают такой возможности, вместо этого Будапешт предлагает не выносить вопрос на повестку дня саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определённые темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны всё страны-члены", - сказал Орбан в эфире радио Кошшут.По его словам, общее решение ЕС по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС может быть принято, только если среди всех стран-членов будет согласие."То есть речь не о том, что есть решение, и мы его ветируем, а о том, что решения нет", - объяснил Орбан.Он подчеркнул, что "начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с венгерскими национальными интересами"."Заранее можно видеть, что согласия не будет, поэтому я предложил и предлагаю не начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС... и не выносить на повестку дня", - сказал Орбан, в понедельник принимавший в Будапеште главу Евросовета Шарля Мишеля.По его словам, со стороны ЕС ошибочно "заставлять" европейских лидеров выносить на повестку дня и обсуждать "неподготовленную" тему.
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912595925.html
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венгрия, евросоюз, украина, в мире, виктор орбан, шарль мишель, евросовет, будапешт
Венгрия, Евросоюз, Украина, В мире, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросовет, Будапешт
Орбан предложил не выносить вопрос вступления Украины на саммите ЕС

Орбан: Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Венгрия не будет налагать вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому что правила сообщества не предполагают такой возможности, вместо этого Будапешт предлагает не выносить вопрос на повестку дня саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определённые темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны всё страны-члены", - сказал Орбан в эфире радио Кошшут.
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В ЕС признали отсутствие согласия по началу переговоров о членстве Украины
29 ноября, 12:13
По его словам, общее решение ЕС по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС может быть принято, только если среди всех стран-членов будет согласие.
"То есть речь не о том, что есть решение, и мы его ветируем, а о том, что решения нет", - объяснил Орбан.
Он подчеркнул, что "начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с венгерскими национальными интересами".
"Заранее можно видеть, что согласия не будет, поэтому я предложил и предлагаю не начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС... и не выносить на повестку дня", - сказал Орбан, в понедельник принимавший в Будапеште главу Евросовета Шарля Мишеля.
По его словам, со стороны ЕС ошибочно "заставлять" европейских лидеров выносить на повестку дня и обсуждать "неподготовленную" тему.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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ВенгрияЕвросоюзУкраинаВ миреВиктор ОрбанШарль МишельЕвросоветБудапешт
 
 
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