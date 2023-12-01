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Общественный штаб будет контролировать мусорный комплекс в Великом Устюге - РИА Новости, 01.12.2023
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Вологодская область
 
13:04 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/velikiy_ustyug-1913142229.html
Общественный штаб будет контролировать мусорный комплекс в Великом Устюге
Общественный штаб будет контролировать мусорный комплекс в Великом Устюге - РИА Новости, 01.12.2023
Общественный штаб будет контролировать мусорный комплекс в Великом Устюге
Областные власти предложили общественникам Великого Устюга контролировать строительство и последующую работу комплекса по переработке отходов в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:04
2023-12-01T13:04
вологодская область
великий устюг
главгосэкспертиза россии
жкх
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ВОЛОГДА, 1 дек - РИА Новости. Областные власти предложили общественникам Великого Устюга контролировать строительство и последующую работу комплекса по переработке отходов в Усть-Алексеевском сельском поселении, сообщил замгубернатора Вологодской области Михаил Сылка в соцсети "ВКонтакте". "Как только подрядчик сдаст проект, общественность получит полный доступ к нему. А на этапе реализации общественный штаб сможет контролировать стройку, включая посещение стройплощадки. Самое главное – контроль за процессом самих людей", - написал Сылка на своей странице в соцсети после посещения стройплощадки комплекса. Решение о строительстве объекта по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом мощностью до 30 тысяч тонн в год под Великим Устюгом было принято в 2021 году. Часть жителей района выступила против строительства, считая, что проект не отвечает экологическим требованиям. По информации пресс-службы правительства, сейчас проект прошел экологическую экспертизу и передан в "Главгосэкспертиза России" для изучения проектно-сметной документации. Новый замгубернатора выразил уверенность, что общественный контроль поможет снять напряженность в муниципалитете, вызванную вопросом экологической безопасности будущего полигона. Также замгубернатора назвал "болевой точкой Великого Устюга" и площадку накопления отходов вблизи деревни Коробейниково. По его словам, на площадке временного накопления есть нарушения по вывозу ТКО. По данным пресс-службы областного правительства, в региональном бюджете предусмотрено 8,7 миллиона рублей на разработку проектной документации рекультивации этой свалки и порядка 38 миллионов на работы.
https://ria.ru/20231130/zubry-1912904155.html
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великий устюг, главгосэкспертиза россии, жкх
Вологодская область, Великий Устюг, Главгосэкспертиза России, ЖКХ

Общественный штаб будет контролировать мусорный комплекс в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГорода России. Великий Устюг
Города России. Великий Устюг - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Города России. Великий Устюг
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ВОЛОГДА, 1 дек - РИА Новости. Областные власти предложили общественникам Великого Устюга контролировать строительство и последующую работу комплекса по переработке отходов в Усть-Алексеевском сельском поселении, сообщил замгубернатора Вологодской области Михаил Сылка в соцсети "ВКонтакте".
"Как только подрядчик сдаст проект, общественность получит полный доступ к нему. А на этапе реализации общественный штаб сможет контролировать стройку, включая посещение стройплощадки. Самое главное – контроль за процессом самих людей", - написал Сылка на своей странице в соцсети после посещения стройплощадки комплекса.
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Решение о строительстве объекта по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом мощностью до 30 тысяч тонн в год под Великим Устюгом было принято в 2021 году. Часть жителей района выступила против строительства, считая, что проект не отвечает экологическим требованиям. По информации пресс-службы правительства, сейчас проект прошел экологическую экспертизу и передан в "Главгосэкспертиза России" для изучения проектно-сметной документации.
Новый замгубернатора выразил уверенность, что общественный контроль поможет снять напряженность в муниципалитете, вызванную вопросом экологической безопасности будущего полигона.
Также замгубернатора назвал "болевой точкой Великого Устюга" и площадку накопления отходов вблизи деревни Коробейниково. По его словам, на площадке временного накопления есть нарушения по вывозу ТКО.
По данным пресс-службы областного правительства, в региональном бюджете предусмотрено 8,7 миллиона рублей на разработку проектной документации рекультивации этой свалки и порядка 38 миллионов на работы.
 
Вологодская областьВеликий УстюгГлавгосэкспертиза РоссииЖКХ
 
 
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