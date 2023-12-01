https://ria.ru/20231201/velikiy_ustyug-1913142229.html

Общественный штаб будет контролировать мусорный комплекс в Великом Устюге

Общественный штаб будет контролировать мусорный комплекс в Великом Устюге - РИА Новости, 01.12.2023

Общественный штаб будет контролировать мусорный комплекс в Великом Устюге

Областные власти предложили общественникам Великого Устюга контролировать строительство и последующую работу комплекса по переработке отходов в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:04

2023-12-01T13:04

2023-12-01T13:04

вологодская область

великий устюг

главгосэкспертиза россии

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847680686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a18a546c09c7fc928fd9d1fe25dd5c.jpg

ВОЛОГДА, 1 дек - РИА Новости. Областные власти предложили общественникам Великого Устюга контролировать строительство и последующую работу комплекса по переработке отходов в Усть-Алексеевском сельском поселении, сообщил замгубернатора Вологодской области Михаил Сылка в соцсети "ВКонтакте". "Как только подрядчик сдаст проект, общественность получит полный доступ к нему. А на этапе реализации общественный штаб сможет контролировать стройку, включая посещение стройплощадки. Самое главное – контроль за процессом самих людей", - написал Сылка на своей странице в соцсети после посещения стройплощадки комплекса. Решение о строительстве объекта по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом мощностью до 30 тысяч тонн в год под Великим Устюгом было принято в 2021 году. Часть жителей района выступила против строительства, считая, что проект не отвечает экологическим требованиям. По информации пресс-службы правительства, сейчас проект прошел экологическую экспертизу и передан в "Главгосэкспертиза России" для изучения проектно-сметной документации. Новый замгубернатора выразил уверенность, что общественный контроль поможет снять напряженность в муниципалитете, вызванную вопросом экологической безопасности будущего полигона. Также замгубернатора назвал "болевой точкой Великого Устюга" и площадку накопления отходов вблизи деревни Коробейниково. По его словам, на площадке временного накопления есть нарушения по вывозу ТКО. По данным пресс-службы областного правительства, в региональном бюджете предусмотрено 8,7 миллиона рублей на разработку проектной документации рекультивации этой свалки и порядка 38 миллионов на работы.

https://ria.ru/20231130/zubry-1912904155.html

великий устюг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

великий устюг, главгосэкспертиза россии, жкх