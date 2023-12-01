https://ria.ru/20231201/vai-1913138682.html

В новых регионах создали восемь военных автоинспекций

В новых регионах создали восемь военных автоинспекций - РИА Новости, 01.12.2023

В новых регионах создали восемь военных автоинспекций

Восемь военных автоинспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации, сформированы в новых субъектах России, сообщил... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:56

2023-12-01T12:56

2023-12-01T12:56

россия

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Восемь военных автоинспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации, сформированы в новых субъектах России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. По его словам, снижение количества происшествий на дорогах и тяжести их последствий остается приоритетной задачей для всех органов военного управления, особенно в условиях увеличения интенсивности перевозок, связанных с проведением спецооперации. Шойгу сообщил, что в 2023 году "проведено 107 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий". "В целях обеспечения безопасного передвижения автомобильного транспорта военная полиция осуществила более 25 тысяч сопровождений воинских колонн, из них 40% – в зоне специальной военной операции. На дорогах общего пользования проверено порядка 500 тысяч транспортных средств. Это позволило выявить более 73 тысяч нарушений. В новых субъектах России сформированы восемь военных автомобильных инспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации", - сказал министр.

https://ria.ru/20230826/inspektory-1892344454.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф