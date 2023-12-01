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В новых регионах создали восемь военных автоинспекций - РИА Новости, 01.12.2023
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12:56 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/vai-1913138682.html
В новых регионах создали восемь военных автоинспекций
В новых регионах создали восемь военных автоинспекций - РИА Новости, 01.12.2023
В новых регионах создали восемь военных автоинспекций
Восемь военных автоинспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации, сформированы в новых субъектах России, сообщил... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:56
2023-12-01T12:56
россия
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Восемь военных автоинспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации, сформированы в новых субъектах России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. По его словам, снижение количества происшествий на дорогах и тяжести их последствий остается приоритетной задачей для всех органов военного управления, особенно в условиях увеличения интенсивности перевозок, связанных с проведением спецооперации. Шойгу сообщил, что в 2023 году "проведено 107 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий". "В целях обеспечения безопасного передвижения автомобильного транспорта военная полиция осуществила более 25 тысяч сопровождений воинских колонн, из них 40% – в зоне специальной военной операции. На дорогах общего пользования проверено порядка 500 тысяч транспортных средств. Это позволило выявить более 73 тысяч нарушений. В новых субъектах России сформированы восемь военных автомобильных инспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации", - сказал министр.
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россия, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В новых регионах создали восемь военных автоинспекций

Шойгу: в четырех новых регионах сформировали восемь военных автоинспекций

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль военной автоинспекции
Автомобиль военной автоинспекции - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Автомобиль военной автоинспекции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Восемь военных автоинспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации, сформированы в новых субъектах России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, снижение количества происшествий на дорогах и тяжести их последствий остается приоритетной задачей для всех органов военного управления, особенно в условиях увеличения интенсивности перевозок, связанных с проведением спецооперации. Шойгу сообщил, что в 2023 году "проведено 107 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий".
"В целях обеспечения безопасного передвижения автомобильного транспорта военная полиция осуществила более 25 тысяч сопровождений воинских колонн, из них 40% – в зоне специальной военной операции. На дорогах общего пользования проверено порядка 500 тысяч транспортных средств. Это позволило выявить более 73 тысяч нарушений. В новых субъектах России сформированы восемь военных автомобильных инспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации", - сказал министр.
Военнослужащие Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Военные инспекторы в зоне СВО обеспечивают безопасность движения техники
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РоссияСергей ШойгуБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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