https://ria.ru/20231201/urozhaynost-1913056277.html

В России тестируют не имеющие аналогов технологии повышения урожайности

В России тестируют не имеющие аналогов технологии повышения урожайности - РИА Новости, 01.12.2023

В России тестируют не имеющие аналогов технологии повышения урожайности

Ученые РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева приступили к исследованию применения коротких пептидов в сельском хозяйстве - нового направления агротехнологий,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T04:10

2023-12-01T04:10

2023-12-01T04:10

наука

россия

наука

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ученые РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева приступили к исследованию применения коротких пептидов в сельском хозяйстве - нового направления агротехнологий, направленного на повышение урожайности сельскохозйственных культур и не имеющего аналогов в мировой сельскохозяйственной практике, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии. "Молодые ученые РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева приступили к исследованию применения коротких пептидов в сельском хозяйстве. За счет новых технологий станет возможным улучшить качество урожая стратегически важных для России сельскохозяйственных культур, повысить стрессоустойчивость растений к внешним факторам, а также обеспечить более высокий процент всхожести семян", - сообщили в пресс-службе. Пептиды – это белковые фрагменты, которые используются в растении для передачи информации из клетки в клетку. Они способны влиять на метаболизм растений, улучшать урожайность, устойчивость к засухам, заболеваниям и вредителям, а внедрение таких технологий в сельском хозяйстве всего мира - актуальный тренд последних десяти лет. Но есть и неизученные области: например, сейчас в мировой практике практически отсутствует информация о применении коротких пептидов, заметили в пресс-службе, а препараты на их основе есть пока только в области медицины. Эффект от действия коротких пептидов наступает быстрее, чем от среднецепочечных, изучением которых в университете занимаются более 15 лет. Сейчас ученые приступили к изучению свойств коротких пептидов и оценке их воздействия на рост и развитие стратегически важных сельскохозяйственных культур - это, например, пшеница, ячмень, соя, люпин, лен масличный и лен-долгунец, а также лекарственных растений. Исследования проводится в рамках программы "Приоритет-2030". Этапы работ В настоящее время завершен первый лабораторный этап испытаний – предпосевная обработка семян: по его итогам были определены эффективные концентрации, которые влияют на энергию прорастания семян, количество проросших семян, их морфологические особенности и химический состав. "В результате короткие пептиды оказали положительное влияние на прорастание семян – лабораторная всхожесть увеличилась на 20-30%, а энергия прорастания – то есть скорость растения давать проростки и динамично развиваться до взрослого растения – на 10-15%", - сообщили в пресс-службе. На следующем этапе - он тоже пройдет в лабораторных условиях - будут оценивать динамику роста и развития растений после их обработки пептидными препаратами. И уже затем, уточнили в пресс-службе, последуют полевые опыты: по итогам оценки качества собранного следующей осенью урожая можно будет определить уровень эффективности применения таких препаратов в сельском хозяйстве. Например, ученые уверены в том, что короткие пептиды - некоторые из них являются противомикробными агентами - можно будет использовать для повышения устойчивости растений к бактериям, грибам и вирусам. Другим важным аспектом пептидных технологий является экологическая сторона, поскольку за счет их применения можно снизить использование пестицидов и удобрений. По итогам исследования планируется получить продукцию с улучшенными характеристиками и разработать рекомендации по применению новых препаратов для разных сельхозкультур. "На сегодняшний день в "Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации", не зарегистрировано препарата для сельскохозяйственных культур, в состав которого входят только короткие пептиды. Если наши испытания пройдут успешно, и, как мы ожидаем, будут получены положительные результаты, то и производство пептидов может быть быстро увеличено", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231030/urozhaynost-1906133809.html

https://ria.ru/20231128/nauka-1912177221.html

https://ria.ru/20231127/nauka-1911612892.html

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