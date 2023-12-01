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В аэропорту Улан-Удэ из-за непогоды задерживались рейсы - РИА Новости, 01.12.2023
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Туризм
 
10:45 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/ulan-ude-1913070230.html
В аэропорту Улан-Удэ из-за непогоды задерживались рейсы
В аэропорту Улан-Удэ из-за непогоды задерживались рейсы - РИА Новости, 01.12.2023
В аэропорту Улан-Удэ из-за непогоды задерживались рейсы
В аэропорту "Байкал" города Улан-Удэ из-за ночного снегопада задерживались рейсы, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:45
2023-12-01T10:45
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УЛАН-УДЭ, 1 дек – РИА Новости. В аэропорту "Байкал" города Улан-Удэ из-за ночного снегопада задерживались рейсы, следует из данных онлайн-табло. Рейс "Улан-Удэ – Владивосток", выполняемый совместно двумя авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Аврора", не мог вылететь более 11 часов. Также задержался вылет рейса "Улан-Удэ – Нижнеангарск". С опозданием почти на 11 часов вылетел рейс до Новосибирска, выполняемый авиакомпанией S7. Судя по расписанию, рейсы из Новосибирска и Москвы авиакомпаний S7 и Smartavia прибыли с опозданием почти на полчаса. Московский рейс S7 прибыл в Улан-Удэ с опозданием на 2 часа 15 минут. Рейсы из Хужира, Красноярска и Таксимо прибывают по расписанию, заявлено на онлайн-табло аэропорта. По словам директора воздушной гавани Дмитрия Гармаева, в аэропорту Байкал всю ночь шел ливневый снег. "Службы работали всю ночь на расчистке снега. Сейчас работа продолжается, идет активная противообледенительная обработка воздушных судов перед вылетом", – написал он в своем Telegram-канале. Сейчас, судя по информации онлайн-табло, задержанные рейсы отправились по назначению. Вылет остальных ожидается по расписанию.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Улан-Удэ, Аэропорт
В аэропорту Улан-Удэ из-за непогоды задерживались рейсы

В аэропорту Улан-Удэ "Байкал" из-за ночного снегопада задерживались рейсы

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Улан-Удэ с Лысой горы
Вид на Улан-Удэ с Лысой горы - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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УЛАН-УДЭ, 1 дек – РИА Новости. В аэропорту "Байкал" города Улан-Удэ из-за ночного снегопада задерживались рейсы, следует из данных онлайн-табло.
Рейс "Улан-Удэ – Владивосток", выполняемый совместно двумя авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Аврора", не мог вылететь более 11 часов. Также задержался вылет рейса "Улан-Удэ – Нижнеангарск". С опозданием почти на 11 часов вылетел рейс до Новосибирска, выполняемый авиакомпанией S7.
Судя по расписанию, рейсы из Новосибирска и Москвы авиакомпаний S7 и Smartavia прибыли с опозданием почти на полчаса. Московский рейс S7 прибыл в Улан-Удэ с опозданием на 2 часа 15 минут. Рейсы из Хужира, Красноярска и Таксимо прибывают по расписанию, заявлено на онлайн-табло аэропорта.
По словам директора воздушной гавани Дмитрия Гармаева, в аэропорту Байкал всю ночь шел ливневый снег.
"Службы работали всю ночь на расчистке снега. Сейчас работа продолжается, идет активная противообледенительная обработка воздушных судов перед вылетом", – написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас, судя по информации онлайн-табло, задержанные рейсы отправились по назначению. Вылет остальных ожидается по расписанию.
Задержка авиарейсов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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