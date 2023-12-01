https://ria.ru/20231201/ukraina-1913227508.html

На Украине обвинили командира взвода ВСУ в обогащении на продаже топлива

На Украине обвинили командира взвода ВСУ в обогащении на продаже топлива - РИА Новости, 01.12.2023

На Украине обвинили командира взвода ВСУ в обогащении на продаже топлива

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в пятницу, что предъявило обвинение командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:50

2023-12-01T16:50

2023-12-01T16:52

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в пятницу, что предъявило обвинение командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области, который продал свыше 20 тонн топлива на сумму 38,5 тысячи долларов. "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области… Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Для своей наживы он продал более 20 тонн горючего из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 миллиона гривен (38,5 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро. В ГБР добавили, что военный уже возместил всю сумму в полном объеме. Ему предъявлено обвинение по статье "Небрежное отношение к военной службе". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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