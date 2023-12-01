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На Украине обвинили командира взвода ВСУ в обогащении на продаже топлива - РИА Новости, 01.12.2023
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16:50 01.12.2023 (обновлено: 16:52 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913227508.html
На Украине обвинили командира взвода ВСУ в обогащении на продаже топлива
На Украине обвинили командира взвода ВСУ в обогащении на продаже топлива - РИА Новости, 01.12.2023
На Украине обвинили командира взвода ВСУ в обогащении на продаже топлива
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в пятницу, что предъявило обвинение командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:50
2023-12-01T16:52
специальная военная операция на украине
украина
одесская область
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в пятницу, что предъявило обвинение командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области, который продал свыше 20 тонн топлива на сумму 38,5 тысячи долларов. "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области… Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Для своей наживы он продал более 20 тонн горючего из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 миллиона гривен (38,5 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро. В ГБР добавили, что военный уже возместил всю сумму в полном объеме. Ему предъявлено обвинение по статье "Небрежное отношение к военной службе". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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украина, одесская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, В мире
На Украине обвинили командира взвода ВСУ в обогащении на продаже топлива

ГБР Украины: командира взвода ВСУ обвинили в обогащении на продаже топлива

© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в пятницу, что предъявило обвинение командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области, который продал свыше 20 тонн топлива на сумму 38,5 тысячи долларов.
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области… Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Для своей наживы он продал более 20 тонн горючего из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 миллиона гривен (38,5 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро.
В ГБР добавили, что военный уже возместил всю сумму в полном объеме. Ему предъявлено обвинение по статье "Небрежное отношение к военной службе". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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