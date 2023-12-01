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Жизненно необходимо. На Украине пришли в ужас из-за поступка поляков
Жизненно необходимо. На Украине пришли в ужас из-за поступка поляков - РИА Новости, 01.12.2023
Жизненно необходимо. На Украине пришли в ужас из-за поступка поляков
ВСУ угрожают перебои с поставками топлива из-за блокады, устроенной на границе польскими перевозчиками, заявил немецкому таблоиду Bild представитель МИД... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:00
2023-12-01T12:00
2023-12-01T15:28
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ВСУ угрожают перебои с поставками топлива из-за блокады, устроенной на границе польскими перевозчиками, заявил немецкому таблоиду Bild представитель МИД Украины. "Блокада пограничных переходов затронула почти все группы товаров, включая топливо, которое жизненно необходимо для защиты нашей страны", — сказал он.С 6 ноября польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (за исключением гуманитарных грузов и припасов для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913103096.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины
Жизненно необходимо. На Украине пришли в ужас из-за поступка поляков
МИД Украины: ВСУ угрожают перебои с топливом из-за блокады польской границы