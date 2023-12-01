https://ria.ru/20231201/ukraina-1913062468.html

Азаров рассказал, что ослабило власть во время майдана

Азаров рассказал, что ослабило власть во время майдана - РИА Новости, 01.12.2023

Азаров рассказал, что ослабило власть во время майдана

Власть на Украине оказалась обессиленной, когда правительство страны ушло в отставку в ходе протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах, это создало удачный... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T06:56

2023-12-01T06:56

2023-12-01T06:56

в мире

украина

киев

николай азаров (политик)

виктор янукович

петр порошенко

верховная рада украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785223795_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_11a5c22466abf6049f5160851a5c0a7f.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власть на Украине оказалась обессиленной, когда правительство страны ушло в отставку в ходе протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах, это создало удачный момент для совершения государственного переворота в стране, сообщил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Десять лет назад, в конце ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС, 1 декабря в ответ на жесткий разгон митинга за евроинтеграцию спецподразделением МВД "Беркут", в Киеве начались массовые беспорядки, протестующие захватили здание мэрии столицы. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. "Власть себя сама обессилила. Все руководители стали "исполняющими обязанности", новое правительство не было сформировано, заговорщики в лице американского правительства прекрасно поняли, что создалась самая удобная ситуация для реального государственного переворота", - отметил Азаров. Бывший глава кабмина заявил, что в период беспорядков страна была разделена на две части, а также допустил, что центральным органам власти следовало покинуть столицу во время протестов, так как активная часть Киева была на стороне заговорщиков. Беззащитными были и "здание администрации президента, и Верховного совета парламента, и правительства", добавил он. "Может быть, надо было перемещать правительство, может быть надо было перемещать Верховную раду в ту часть страны, которая была спокойна, обеспечивала защиту, обеспечивала твердые позиции при попытке переворота", - добавил Азаров.

https://ria.ru/20231201/maydan-1913061882.html

https://ria.ru/20231201/poklonskaya-1913048445.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, николай азаров (политик), виктор янукович, петр порошенко, верховная рада украины, евросоюз