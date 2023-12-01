https://ria.ru/20231201/ukraina-1913062468.html
Азаров рассказал, что ослабило власть во время майдана
Азаров рассказал, что ослабило власть во время майдана - РИА Новости, 01.12.2023
Азаров рассказал, что ослабило власть во время майдана
Власть на Украине оказалась обессиленной, когда правительство страны ушло в отставку в ходе протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах, это создало удачный... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T06:56
2023-12-01T06:56
2023-12-01T06:56
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власть на Украине оказалась обессиленной, когда правительство страны ушло в отставку в ходе протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах, это создало удачный момент для совершения государственного переворота в стране, сообщил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Десять лет назад, в конце ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС, 1 декабря в ответ на жесткий разгон митинга за евроинтеграцию спецподразделением МВД "Беркут", в Киеве начались массовые беспорядки, протестующие захватили здание мэрии столицы. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. "Власть себя сама обессилила. Все руководители стали "исполняющими обязанности", новое правительство не было сформировано, заговорщики в лице американского правительства прекрасно поняли, что создалась самая удобная ситуация для реального государственного переворота", - отметил Азаров. Бывший глава кабмина заявил, что в период беспорядков страна была разделена на две части, а также допустил, что центральным органам власти следовало покинуть столицу во время протестов, так как активная часть Киева была на стороне заговорщиков. Беззащитными были и "здание администрации президента, и Верховного совета парламента, и правительства", добавил он. "Может быть, надо было перемещать правительство, может быть надо было перемещать Верховную раду в ту часть страны, которая была спокойна, обеспечивала защиту, обеспечивала твердые позиции при попытке переворота", - добавил Азаров.
https://ria.ru/20231201/maydan-1913061882.html
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в мире, украина, киев, николай азаров (политик), виктор янукович, петр порошенко, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Николай Азаров (политик), Виктор Янукович, Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Азаров рассказал, что ослабило власть во время майдана
Азаров: отставка правительства Украины в ходе майдана обессилила власть
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власть на Украине оказалась обессиленной, когда правительство страны ушло в отставку в ходе протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах, это создало удачный момент для совершения государственного переворота в стране, сообщил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Десять лет назад, в конце ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС
, 1 декабря в ответ на жесткий разгон митинга за евроинтеграцию спецподразделением МВД "Беркут", в Киеве начались массовые беспорядки, протестующие захватили здание мэрии столицы. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада
отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича
от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко
. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Азаров рассказал, что "жесткий" разгон майдана не планировался
"Власть себя сама обессилила. Все руководители стали "исполняющими обязанности", новое правительство не было сформировано, заговорщики в лице американского правительства прекрасно поняли, что создалась самая удобная ситуация для реального государственного переворота", - отметил Азаров.
Бывший глава кабмина заявил, что в период беспорядков страна была разделена на две части, а также допустил, что центральным органам власти следовало покинуть столицу во время протестов, так как активная часть Киева была на стороне заговорщиков. Беззащитными были и "здание администрации президента, и Верховного совета парламента, и правительства", добавил он.
"Может быть, надо было перемещать правительство, может быть надо было перемещать Верховную раду в ту часть страны, которая была спокойна, обеспечивала защиту, обеспечивала твердые позиции при попытке переворота", - добавил Азаров.
Поклонская рассказала о причине трагедии майдана на Украине