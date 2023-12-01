https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html

Ожидания и реальность. Украина разочарована решением Запада

Ожидания и реальность. Украина разочарована решением Запада - РИА Новости, 01.12.2023

Ожидания и реальность. Украина разочарована решением Запада

Из-за дыры в бюджете в 60 миллиардов евро Германия не может финансировать Киев. В США тоже не торопятся с очередными выплатами. Один из сенаторов предупредил:... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:00

2023-12-01T08:00

2023-12-01T08:03

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МОСКВА, 1 дек— РИА Новости, Надежда Сарапина. Из-за дыры в бюджете в 60 миллиардов евро Германия не может финансировать Киев. В США тоже не торопятся с очередными выплатами. Один из сенаторов предупредил: если конгресс не примет решения до рождественских каникул, Украина рискует лишиться поддержки вплоть до выборов в ноябре 2024-го.Самим не хватаетГлавным донорам киевского режима хватает собственных проблем. Так, администрация Олафа Шольца попалась на незаконном перераспределении бюджетных средств. Выделенные на ликвидацию последствий пандемии Covid-19 60 миллиардов евро задним числом перевели в климатический фонд для "зеленых" проектов. Махинации раскрыл оппозиционный блок ХДС/ХСС. В результате конституционный суд заморозил расходы всех министерств и ведомств. "Зеленая энергетика для Европы — последний способ обеспечить экономическое развитие", — говорит финансовый аналитик Михаил Беляев. ЕС в общем и ФРГ в частности больше не конкурентоспособны за пределами своих границ, что подтверждается масштабной деиндустриализацией. "Экологическая повестка позволила им разрабатывать новые технологии, открывать производства, однако направление это крайне затратное", — уточняет эксперт.Созданному для поддержки компаний, пострадавших в период пандемии коронавируса, Фонду экономической стабилизации (WSF) предполагалось выделить кредиты на 200 миллиардов евро, чтобы направить их на субсидирование электроэнергии для предприятий и домохозяйств, пишет Financial Times. Однако в прошлом году потратили лишь 30 миллиардов, остальное правительство перенесло на 2023-й. Верховный суд признал это противоправным. Перенос на 2024-й, запланированный канцлером, не состоится, а WSF расформируют.Пока в Берлине решают, как затыкать бюджетные дыры, Киеву рассчитывать не на что. Министр финансов Кристиан Линднер предупреждает: госфинансирования не хватит для обновления экономики и инфраструктуры самой Германии.Желающих нетВ США уже с октября конгресс не включает в предстоящие расходы Украину. Обе палаты согласились заплатить только собственному правительству и пострадавшим от стихийных бедствий. Байден это утвердил. Чем ближе выборы, тем меньше вероятность требований дополнительных трат даже от демократической партии. Если депутаты на договорятся до Рождества, очередной транш Киеву может "подвиснуть" до выборов в 2024-м, отмечает The Economist. Не исключено, что в случае победы Трампа эту тему вообще закроют. В Киеве остро чувствуют усталость Запада. "Весной поток военной помощи был широкой рекой, летом — ручьем. Сейчас же капают слезы", — цитирует американское издание одного украинского политика. Министр финансов Сергей Марченко посетовал на слабость партнеров. По его словам, правительству приходится прикладывать вдвое больше усилий, чтобы убедить союзников помогать. А дефицит бюджета на Украине — 43 миллиарда долларов. Марченко считает, что, помимо подтвержденных 5,4 миллиарда от МВФ, деньги дадут Япония, Великобритания, США и Евросоюз.Но конгресс все медлит. Дошло до личного вмешательства Байдена, потребовавшего проголосовать как можно скорее. Сенат назначил дату: 4 декабря. В ЕС Венгрия предложила урезать сумму вдвое. Не горят желанием финансировать "молодую демократию" и другие страны.Народные настроенияПо всему миру усиливаются протестные настроения. Польские дальнобойщики потребовали отменить льготы украинским конкурентам. Основные пропускные пункты на границе заблокировали месяц назад. Прямые потери Украины от этого превысили 400 миллионов евро, косвенные оценивают в несколько миллиардов. А с первого декабря бойкот Киеву объявил и словацкий союз автоперевозчиков.Молдавские фермеры приехали на тракторах к зданию правительства в Кишиневе: хотят полного запрета украинской пшеницы и подсолнечника. Во Франции продолжаются "навозные бунты". В Тулузе аграрии, недовольные ростом налогов и цен на удобрения, завалили навозом здание администрации. А в Приве демонстранты на тракторах разбросали удобрения по центру города."В ближайшие месяцы в Европе можно ожидать активизации митингов и демонстраций за прекращение поддержки киевского режима и решение собственных экономических, социальных проблем", — прогнозирует экономист Леонид Хазанов.Эксперты считают, что правительствам придется на это отреагировать. "Традиционно в ЕС не слишком внимательно относятся к протестам, но, когда они приобретают такой размах, политики вынуждены как-то успокаивать людей. И для Европы, и для США помощь Украине — политический вопрос, поэтому рассчитывать на полный отказ не стоит. Однако объемы будут несопоставимо ниже", — отмечает Беляев. По его мнению, американские дотации уже не позволят Киеву вести активные боевые действия. "Думаю, в следующем году они ограничатся 25 процентами, причем часть выдадут военной техникой и боеприпасами", — говорит аналитик.Хазанов полагает, что США выделят не больше двух миллиардов долларов, а ЕС и того меньше — до миллиарда.

https://ria.ru/20230830/banki-1892638186.html

https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html

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украина, германия, сша, польша, мвф, бюджет