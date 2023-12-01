https://ria.ru/20231201/udar-1913252280.html
ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву
ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву - РИА Новости, 01.12.2023
ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" нанесли ракетные удары по Тель-Авиву в ответ на убийство мирных жителей в секторе Газа,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:27
2023-12-01T18:27
2023-12-01T18:40
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:472:3000:2160_1920x0_80_0_0_2cb51ea8fb65eaf380f9dfb799e5851f.jpg
ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" нанесли ракетные удары по Тель-Авиву в ответ на убийство мирных жителей в секторе Газа, говорится в заявление организации.Ранее в пятницу в "Аль-Кассам" заявляли об ударах по израильским городам Ашкелон, Сдерот и Беэр-Шева."Бригады "Аль-Кассам" наносят ракетные удары по Тель-Авиву в ответ на резню гражданского населения (в секторе Газа)", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале.Ранее представитель минздрава в секторе Газа заявил, что число погибших при израильских ударах по палестинскому анклаву после истечения срока гумперемирия в пятницу превысило 109 человек.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:27:3000:2277_1920x0_80_0_0_927ce38a726cc67ad05b511668611369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль
ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву
ХАМАС: бригады "Аль-Кассам" подвергли ракетному обстрелу Тель-Авив