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ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву - РИА Новости, 01.12.2023

ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" нанесли ракетные удары по Тель-Авиву в ответ на убийство мирных жителей в секторе Газа,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:27

2023-12-01T18:27

2023-12-01T18:40

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

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ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" нанесли ракетные удары по Тель-Авиву в ответ на убийство мирных жителей в секторе Газа, говорится в заявление организации.Ранее в пятницу в "Аль-Кассам" заявляли об ударах по израильским городам Ашкелон, Сдерот и Беэр-Шева."Бригады "Аль-Кассам" наносят ракетные удары по Тель-Авиву в ответ на резню гражданского населения (в секторе Газа)", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале.Ранее представитель минздрава в секторе Газа заявил, что число погибших при израильских ударах по палестинскому анклаву после истечения срока гумперемирия в пятницу превысило 109 человек.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль