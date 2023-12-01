https://ria.ru/20231201/ucheniya-1913183204.html

В Эстонии завершились масштабные учения НАТО по кибербезопасности

В Эстонии завершились масштабные учения НАТО по кибербезопасности - РИА Новости, 01.12.2023

В Эстонии завершились масштабные учения НАТО по кибербезопасности

Масштабные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition 2023 в пятницу завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:36

2023-12-01T14:36

2023-12-01T14:36

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эстония

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Масштабные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition 2023 в пятницу завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. "Учения проходили с 27 ноября по 1 декабря. В них приняли участие около тысячи человек из 28 стран НАТО и семи стран-партнеров альянса, а также представители государственных предприятий, исследовательских институтов и отдельных национальных центров киберзащиты. Руководство учениями велось из таллинского центра по кибербезопасности CR14", - говорится в сообщении. В этом году целью учений было повышение устойчивости НАТО, союзников и партнеров к киберугрозам, а также способность проводить совместные кибероперации. В ходе учений киберзащитникам пришлось обнаруживать, анализировать и останавливать сложные вредоносные программы и решать критические ситуации в соответствии с реалистичными сценариями, такими как отражение атак на важные объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20230307/oon-1856262628.html

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в мире, эстония, нато