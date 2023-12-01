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В Эстонии завершились масштабные учения НАТО по кибербезопасности
В Эстонии завершились масштабные учения НАТО по кибербезопасности - РИА Новости, 01.12.2023
В Эстонии завершились масштабные учения НАТО по кибербезопасности
Масштабные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition 2023 в пятницу завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:36
2023-12-01T14:36
2023-12-01T14:36
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Масштабные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition 2023 в пятницу завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. "Учения проходили с 27 ноября по 1 декабря. В них приняли участие около тысячи человек из 28 стран НАТО и семи стран-партнеров альянса, а также представители государственных предприятий, исследовательских институтов и отдельных национальных центров киберзащиты. Руководство учениями велось из таллинского центра по кибербезопасности CR14", - говорится в сообщении. В этом году целью учений было повышение устойчивости НАТО, союзников и партнеров к киберугрозам, а также способность проводить совместные кибероперации. В ходе учений киберзащитникам пришлось обнаруживать, анализировать и останавливать сложные вредоносные программы и решать критические ситуации в соответствии с реалистичными сценариями, такими как отражение атак на важные объекты инфраструктуры.
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в мире, эстония, нато
В Эстонии завершились масштабные учения НАТО по кибербезопасности
В Эстонии завершились учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition 2023
ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости.
Масштабные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition 2023 в пятницу завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба
главного штаба эстонских Сил обороны.
"Учения проходили с 27 ноября по 1 декабря. В них приняли участие около тысячи человек из 28 стран НАТО и семи стран-партнеров альянса, а также представители государственных предприятий, исследовательских институтов и отдельных национальных центров киберзащиты. Руководство учениями велось из таллинского центра по кибербезопасности CR14", - говорится в сообщении.
В этом году целью учений было повышение устойчивости НАТО, союзников и партнеров к киберугрозам, а также способность проводить совместные кибероперации. В ходе учений киберзащитникам пришлось обнаруживать, анализировать и останавливать сложные вредоносные программы и решать критические ситуации в соответствии с реалистичными сценариями, такими как отражение атак на важные объекты инфраструктуры.
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