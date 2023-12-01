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Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году
Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году - РИА Новости, 01.12.2023
Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции на "все включено" летом 2024 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:40
2023-12-01T13:40
2023-12-01T13:40
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции на "все включено" летом 2024 года, сообщает АТОР.Участники рынка уже предлагают путевки на июнь, июль и август следующего года. Сейчас скидки достигают 45 процентов. Туроператоры планируют запустить перелеты почти из двух десятков российских городов.Минимальная стоимость недельного тура на двоих в "четверке" в июне — от 114 тысяч рублей, в "пятерке" — от 139 тысяч рублей.Цены на отдых весной, например, в апреле, в отеле категории четыре звезды еще более привлекательные — от 86 тысяч рублей на двоих. Проживание в пятизвездочной гостинице — от 93 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231113/dengi-1908618819.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отели, Гостиницы
Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году
АТОР: стоимость туров на лето в Турцию начинается от 114 тысяч рублей на двоих