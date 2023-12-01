https://ria.ru/20231201/turtsiya-1913000326.html

Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году

Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году - РИА Новости, 01.12.2023

Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции на "все включено" летом 2024 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:40

2023-12-01T13:40

2023-12-01T13:40

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции на "все включено" летом 2024 года, сообщает АТОР.Участники рынка уже предлагают путевки на июнь, июль и август следующего года. Сейчас скидки достигают 45 процентов. Туроператоры планируют запустить перелеты почти из двух десятков российских городов.Минимальная стоимость недельного тура на двоих в "четверке" в июне — от 114 тысяч рублей, в "пятерке" — от 139 тысяч рублей.Цены на отдых весной, например, в апреле, в отеле категории четыре звезды еще более привлекательные — от 86 тысяч рублей на двоих. Проживание в пятизвездочной гостинице — от 93 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231113/dengi-1908618819.html

турция

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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