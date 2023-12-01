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Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году - РИА Новости, 01.12.2023
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Туризм
 
13:40 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/turtsiya-1913000326.html
Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году
Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году - РИА Новости, 01.12.2023
Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году
Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции на "все включено" летом 2024 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:40
2023-12-01T13:40
туризм
туризм
новости - туризм
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции на "все включено" летом 2024 года, сообщает АТОР.Участники рынка уже предлагают путевки на июнь, июль и август следующего года. Сейчас скидки достигают 45 процентов. Туроператоры планируют запустить перелеты почти из двух десятков российских городов.Минимальная стоимость недельного тура на двоих в "четверке" в июне — от 114 тысяч рублей, в "пятерке" — от 139 тысяч рублей.Цены на отдых весной, например, в апреле, в отеле категории четыре звезды еще более привлекательные — от 86 тысяч рублей на двоих. Проживание в пятизвездочной гостинице — от 93 тысяч рублей.
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отели, Гостиницы
Эксперты рассказали, сколько будет стоить летний отдых в Турции в 2024 году

АТОР: стоимость туров на лето в Турцию начинается от 114 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум, вид на пляж отеля Lujo
Бодрум, вид на пляж отеля Lujo - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции на "все включено" летом 2024 года, сообщает АТОР.
Участники рынка уже предлагают путевки на июнь, июль и август следующего года. Сейчас скидки достигают 45 процентов. Туроператоры планируют запустить перелеты почти из двух десятков российских городов.
Минимальная стоимость недельного тура на двоих в "четверке" в июне — от 114 тысяч рублей, в "пятерке" — от 139 тысяч рублей.
Цены на отдых весной, например, в апреле, в отеле категории четыре звезды еще более привлекательные — от 86 тысяч рублей на двоих. Проживание в пятизвездочной гостинице — от 93 тысяч рублей.
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